Más de 70 personas pasan la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo tras accidente de Urda

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Toledo, 29 oct (EFE).- Un total de 72 personas, entre familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y personal del dispositivo, han sido derivados en la noche de este miércoles al jueves a la Casa Sacerdotal de Toledo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado de que en total la Guardia Civil ha derivado a la Casa Sacerdotal de Toledo a 59 familiares y trece personas del dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario, en el que han fallecido al menos 68 personas y decenas de personas siguen hospitalizadas en centros hospitalarios de Toledo y Ciudad Real.

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El objetivo es que puedan esperar en ese lugar hasta que se les pueda dar información de sus familiares. EFE