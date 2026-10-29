Los reyes visitan a los familiares de los desaparecidos que están alojados en Toledo

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Toledo, 29 oct (EFE).- Los reyes han visitado esta tarde a las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que están alojados en la Casa Sacerdotal de la capital toledana, a la espera de conocer qué ha ocurrido con sus familiares.

Felipe VI y Letizia han llegado a las 17:50 horas a la Casa Sacerdotal, que ha cedido el Arzobispado de Toledo para albergar a las familias de los desaparecidos, y han entrado al recinto en el automóvil que los ha llevado desde el Hospital Universitario de Toledo, donde han visitado a los heridos en el accidente ferroviario de este miércoles en Urda, en el que han fallecido hasta el momento 69 personas.

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Su entrada ha sido seguida por un gran despliegue de medios y cámaras de televisiones de varios países, que los han filmado desde la otra acera de la calle Ronda de Buenavista, en la que han sido colocados por agentes de la Policía Nacional ante llegada de los reyes.

También ha llegado en la comitiva de vehículos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y poco después han entrado andando en las instalaciones de la Casa Sacerdotal el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, entre otros.

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En la Casa Sacerdotal, también llamada Casa de Ejercicios el Buen Pastor, están alojados desde la pasada noche unos 60 familiares de desaparecidos en el accidente, que a lo largo del día han mostrado su incertidumbre por no saber aún si están entre las víctimas mortales o ingresados en algún hospital.

Tras estar más de media hora en sus dependencias, la comitiva de los reyes ha salido del recinto en medio de los saludos que les ha dirigido un grupo de personas que se habían enterado de que iban a hacer la visita, que a su vez se los han devuelto desde la ventanilla del vehículo. EFE

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