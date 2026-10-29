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Los discos de la semana: el rock sigue en racha con Queens Of The Stone Age

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Madrid, 29 oct (EFE).- Es un buen momento para el rock. Tras el lanzamiento hace unas semanas de lo nuevo de Fontaines DC, ahora es el rock potente y bien armado de Queens of The Stone Age el que viene a alegrar esta semana de lanzamientos musicales, en el que también hay novedades de Love of Lesbian y Álvaro de Luna.

Bien es sabio que Josh Homme y el resto de esta banda estadounidense no publican disco si no hay nada nuevo que añadir a su discurso. Por eso la expectación ante este noveno disco ya, que desde su título ensalza la belleza de lo perfecto imperfecto y cuyas canciones hablan de las distintas facetas del amor.

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Concebido como un recopilatorio, unifica toda la antología previa de su serie 'Nouvelle Cuisine Caníbal', que en su momentó llegó a la calle en ediciones limitadas, y le añaden cuatro temas inéditos entre los que está 'Ojalá' con Judit Nedderman, 'Ámame lindo' con la mexicana Andie Gago y la versión coral de 'La Hermandad'.

El sevillano puede presumir con este trabajo de alcanzar ya la tríada discográfica en solitario, siempre entre el pop con cierta garra roquera. Dentro se muestra más vulnerable, con una letras cuidadas en las que se ha desnudado más que nunca.

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Frente a sus tres discos previos, concebidos en el estudio, la banda británica quiso esta vez que las canciones surgieran de una manera más orgánica en una sala de ensayo. Y así llega este octavo álbum, con un sonido más minimalista y basado en la acústica.

La familia, los recuerdos, la amistad y su infancia en Sunderland son los ejes de las canciones de este nuevo álbum del exintegrante de Eurithmics, todo con melodías cálidas para imbuirse de lleno en un sentimiento de nostalgia.

Además de haber sido decisivos en el primer disco de Martin Urrutia como productores, este ya veterano dúo catalán ha tenido tiempo de facturar un homenaje musicado al Premio Cervantes Álvaro Pombo desde su siempre peculiar óptica musical.

La canaria sin duda ha sido una de las jóvenes promesas de aquel 'OT 2018' que más se han desmarcado musicalmente del concurso para construirse un nombre en la canción de autor y el folclor. Este segundo disco, en concreto, es una carta de amor a México, su segunda casa.

En la búsqueda de un pop reducido a su esencia, el artista murciano trae trece canciones, doce de ellas propias y una versión de Primogénito López, combinando ironía, costumbrismo, melancolía y buen humor.

Tras recibir la reválida de los mismísimos Burning para tocar en su disco de 50 aniversario, esta banda valenciana capitaneada por los hermanos Tormo vuelve con "una suerte de manifiesto contemporáneo contra la aceleración permanente, la dependencia tecnológica, la uniformidad del pensamiento y la pérdida de humanidad que perciben en el mundo actual".

La banda estadounidense de rock regresa, según su sello, con un undécimo álbum de estudio que fusiona las fortalezas de dos de sus trabajos más icónicos: "La potencia del rock puro de mediados de la década de 2000 de 'Silver Side Up' con los himnos de gran envergadura de 'All the Right Reasons'.

Convertidos en uno los nombres destacados del 'heavy metal' en español, la banda alcanza con este trabajo su undécimo disco de estudio. Dentro, nueve composiciones con música y letras de Víctor García y arreglos del grupo, mientras que la producción la ha llevado a cabo Dani Sevillano.

 Bebiendo del rock alternativo de los 90 y los 2000 llega el debut autoeditado de este artista catalán, articulado en torno al concepto de la "mudanza vital". EFE

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