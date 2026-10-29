Las organizaciones agrarias fijarán en los próximos días un nuevo calendario de protestas

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Madrid, 29 oct (EFE).- Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones se reunirán en los próximos días para fijar un nuevo calendario de movilizaciones en protesta por la situación del campo, tras suspender este miércoles su tractorada en Madrid por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y el respeto a las víctimas.

Asaja, COAG y Unión de Uniones han manifestado este jueves, en un comunicado, que las razones que han llevado a los agricultores a Madrid esta semana para protestar "siguen intactas" pero "hay momentos en los que una reivindicación, por justa que sea, debe ceder el paso al dolor de un país".

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Las tres organizaciones ya han registrado este jueves en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tabla reivindicativa que no entregaron en mano por la desconvocatoria de la tractorada.

"La movilización se aplaza; sus motivos, no", según han señalado las organizaciones.

Los agricultores protestan por los costes de producción disparados, por la amenaza de recortes de la PAC, por considerar que no se aplica la Ley de la Cadena Alimentaria, por acuerdos comerciales que en su opinión imponen una "competencia desleal" y por la burocracia que les "impide" trabajar.

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Las organizaciones han subrayado que son problemas que "no desaparecen con el paso de los días ni con el calendario electoral" y no están ligadas a ninguna fecha política, sino que se plantearán ante este Gobierno y ante el que salga de las urnas. EFE