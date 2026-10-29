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La reina Sonia de Noruega: "Munch y Picasso compartieron el deseo de renovar el arte"

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Málaga, 29 oct (EFE).- La reina Sonia de Noruega ha resaltado este jueves que Edvard Munch y Pablo Picasso "pertenecían a tradiciones artísticas diferentes y tenían lenguajes visuales muy distintos, pero compartían algo fundamental, el valor de poner en cuestión las convenciones y el deseo extraordinario de renovar el arte".

Durante su intervención en la inauguración de la exposición 'Munch-Picasso' en el Museo Picasso de Málaga, la reina ha confesado que, cuando era adolescente, le "fascinaba" la forma que tenía el artista malagueño de representar los rostros humanos.

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"Cuando era pequeña, en casa, pintaba e imitaba la forma que tenía de mostrar la figura humana, con sus ángulos, sus posturas extrañas, los rasgos faciales fragmentados y los colores audaces, porque seguro que había visto alguno de sus retratos de Dora Maar", ha añadido Sonia de Noruega.

También ha desvelado que le "interesó mucho" la cerámica que Picasso creó en Vallauris (Francia) y que compró un jarrón con forma de lechuza que "por desgracia" luego vendió en una subasta. "Me arrepiento, pero los ingresos fueron a una buena causa".

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La reina, de 89 años, ha explicado que actualmente sigue trabajando como ceramista y "con frecuencia" utiliza lo que llama "bandejas Picasso, grandes y ovaladas", que ella decora "a su manera".

"En Noruega aprendemos sobre Munch desde que somos pequeños, su arte ha sido una presencia constante en mi vida personal y en mi cargo oficial y también Picasso ha entrado de vez en cuando a nuestro hogar".

La reina ha expresado su confianza en que esta exposición "inspire y conmueva a los visitantes" y que "ayude a comprender mejor nuestras culturas".

Por su parte, la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, ha señalado que este encuentro entre Munch y Picasso "es una expresión de cómo el arte construye puentes entre ciudades, personas y culturas", y muestra cómo, "más de cien años después de la creación de estas obras, estas siguen uniéndonos a través de las lenguas y las fronteras".

"Munch fue moldeado por el norte y Picasso, por el sur, y sus expresiones artísticas eran muy diferentes, pero ambos estaban profundamente preocupados por las emociones y experiencias que nos definen como seres humanos", como "el amor, la ansiedad, la esperanza, el anhelo o la pérdida".

"Durante los próximos meses, Munch es vuestro. Y creo que él está feliz, porque en este momento hace mucho frío y está muy oscuro en Oslo. Así que cuiden mucho de él y disfruten", ha agregado la alcaldesa. EFE

(foto) (vídeo)

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