La política española despide a la exministra Fátima Báñez y le agradece su labor

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Madrid, 29 oct (EFE).- El mundo de la política ha despedido este jueves a la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha alabado su labor pública y ha compartido su cariño y condolencias con sus familiares y al Partido Popular.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expresado su dolor y tristeza tras la confirmación del fallecimiento de Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en 2011 con el Gobierno de Mariano Rajoy.

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En un mensaje en X, ha expresado su pésame y el de todo el Congreso hacia sus familiares, personas allegadas, compañeros del PP y de la Fundación de la CEOE, de la que era presidenta.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha compartido su pesar por el fallecimiento de Báñez y le ha agradecido su servicio a la sociedad española.

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La exministra socialista María Jesús Montero, actual líder del PSOE en Andalucía, ha asegurado estar conmocionada con el accidente y ha reiterado su cariño y solidaria con las familias de todas las víctimas.

"Entre ellas, Fátima Báñez, una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte importante de su vida al servicio público. Su trayectoria y su compromiso merecen nuestro reconocimiento. Mi más sentido pésame a su familia, amistades y compañeros, así como al Partido Popular de Andalucía y a la CEOE. Descanse en paz", ha escrito en un mensaje en X.

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En la misma red social, el presidente del PNV y exdiputado, Aitor Esteban, ha dicho que siente de corazón la pérdida de Fátima Báñez y ha recordado que fueron muchos años de convivencia en el Congreso y durante su etapa en el ministerio que derivaron en amistad.

"Fátima era una mujer amable, alegre y cercana. Mantuvo una magnífica relación con la gente de nuestro grupo parlamentario. Mis más sinceras condolencias y las de PNV a su familia y al Partido Popular", ha expresado.

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También desde el Frente Amplio han mostrado su solidaridad ante la muerte de la exministra y han enviado su pésame a la familia y al PP.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha dicho que no tiene palabras para expresar "el pesar y el dolor" que le ha producido la muerte de Báñez.

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"Todas las vidas tienen el mismo valor pero cuando has compartido negociaciones y diálogo tocan especialmente", ha compartido. EFE