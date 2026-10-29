La Delegación de Gobierno sugiere a los acampados en Sol poner fin a la concentración

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid envió este lunes un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda para comunicarle que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

El escrito fue remitido por Francisco Martín cuando todavía era el representante del Ejecutivo central en la región, ya que su cese se aprobó en el Consejo de Ministros del martes.

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Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, la institución indica que desde el principio ha defendido la protección del derecho de reunión y manifestación, pero una vez transcurrido un tiempo razonable el mensaje reivindicativo se ha podido hacer llegar correctamente a la sociedad y, además, las circunstancias de la acampada han cambiado.

En el correo electrónico, la Delegación hace referencia a la retirada de la acampada del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que promovió la acción, y a la detección de personas sin hogar en la misma, por lo que entiende que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

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Pilar Trinidad, sucesora de Francisco Martín, comparte el criterio de predecesor en el cargo, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. EFE