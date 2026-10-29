La Comisión de Accidentes Ferroviarios rectifica y cifra en 69 los fallecidos en Urda

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha rectificado al cifrar en 69 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) minutos después de que el mismo organismo aumentara la cantidad de fallecidos a 74 en su web.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguran que los datos oficiales son los que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha y no confirman "ningún dato" de 74 muertes a pesar de las cifras ofrecidas previamente en la web de la CIAF.

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La web oficial de la antigua CIAF, albergada en la web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, bajo el epígrafe "Ficha inicial nuevo suceso investigado", en el expediente 146/2026, mantuvo la cifra de 74 fallecidos hasta poco después de las 18:00 horas y después, poco después de las 18:10 ha rebajado la cifra a 69.

Pese a ello, fuentes del Ministerio de Transportes se remiten a la información oficial de la Junta de Castilla-La Mancha, que mantiene la cifra de 69 fallecidos.

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Este jueves, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, había aumentado la cifra de fallecidos a 69, mientras que también ha señalado que de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

Además, ha resaltado que de los 15 heridos en código rojo, los cuatro que presentaban mayor gravedad están evolucionando de manera positiva.

La Guardia Civil ha recibido hasta la mañana de este jueves 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. EFE