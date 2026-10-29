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José Sacristán define a Rafael Azcona como alguien "sencillamente genial"

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Logroño, 29 oct (EFE).- El escritor y guionista Rafael Azcona fue "alguien sencillamente genial" que "supo convertir acontecimientos cotidianos en dimensiones humanas como poca gente ha sabido retratar", ha afirmado este jueves en Logroño el actor José Sacristán.

Sacristán ha intervenido en la iniciativa 'Bailando con Azcona', en el que la Banda Municipal de Música de Logroño ha interpretado varias piezas de bandas sonoras de algunas de las principales películas escritas por este guionista, del que este año se cumple el primer centenario de su nacimiento en la capital riojana.

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"Es un honor estar aquí", ha afirmado Sacristán ante un Teatro Bretón de Logroño lleno, un escenario al que se subirá los dos próximos días para interpretar 'El hijo de la cómica', una obra en la que homenajea a Fernando Fernán Gómez, "aunque hay mucho de Rafa (Azcona) en ella", ha afirmado.

Sacristán ha recordado su amistad con Azcona y Fernán Gómez y ha aludido a las razones por las que ambos no recogían premios.

"Porque me decían que la mayor medida del éxito en una profesión como esta, en un país como este, es la continuidad, seguir trabajando, y si luego vienen los premiadores a reconocerte, lo peor es creértelo", ha recordado.

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Ha dicho que él sí recogió el Premio Rafael Azcona que entrega el Festival de Cortometrajes 'Octubre Corto' de Arnedo (La Rioja), porque "los reconocimientos que se dan en lugares que no tienen tanta trascendencia son de verdad".

Cree que Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008) "tenía la singularidad, desde la humildad y la sencillez, de convertir acontecimientos cotidianos en dimensiones humanas como poca gente ha sabido retratar".

Y, para ello, "tuvo grandes colaboradores", en alusión a directores de cine como Luis García Berlanga, José Luis García Sánchez y Carlos Saura.

Ellos lograron plasmar "la mirada de Azcona sobre el ser humano y el tiempo que le tocó vivir", a la vez "con ternura y con situaciones dramáticas", como en 'Plácido', "donde queda claro que Rafael era sencillamente genial", ha subrayado.

En 'Bailando con Azcona' la banda municipal de Logroño ha interpretado piezas de películas escritas por este guionista, como 'Pasodoble', 'La lengua de las mariposas', 'El verdugo', 'La corte del Faraón', 'Belle Epoque', 'El cochecito', 'La niña de tus ojos' y '¡Ay, Carmela!".

Durante el espectáculo de homenaje a Azcona, quien ganó seis Premios Goya, se han interpretado varios bailes, como el tango de 'Belle Epoque' y la fiesta de las escenas finales de 'El verdugo'. EFE

(Foto) (Vídeo)

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