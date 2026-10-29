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Jorge Martín reconoce que no llega "en la mejor forma"

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la clasificación del mundial de MotoGP y que se fracturó el radio de su brazo derecho en Australia, ha reconocido que "obviamente" no llega "en la mejor forma" al Gran Premio de Malasia que este fin de semana se disputa en el circuito de Sepang.

"Llego con un brazo roto", ha comentado Martín a los medios de comunicación presentes en Sepang, pero enseguida ha señalado que está ahí "para luchar, para intentar una vez más ir contra las circunstancias e intentar pilotar".

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"Al final, un hueso roto requiere unos tiempos y esos tiempos no los tengo; entonces, estando ya aquí, pues he decidido intentar probarlo", ha explicado Jorge Martín, quien ha agregado que "una vez pruebe, tendré que tomar la siguiente decisión, que será si continuar o no".

"Espero ir mejorando durante los días, durante las sesiones, ir adaptando también los manillares, la posición de la moto para pilotar lo mejor posible", ha apuntado Martín, al tiempo que ha reconocido que "está claro" que está "muy lejos de mi ciento por ciento".

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Asimismo, ha apuntado que en su moto "habrá que probar algo" que le ayude, aunque ha dicho no saber aún "el qué", pero ha incidido en que todo su equipo y su entorno está ayudándole "a poder pilotar".

"Es algo difícil, algo que ya me ha pasado en el pasado". En este sentido, ha subrayado que en el pasado, cuando ha competido, venía de una operación, pero que ahora "la lesión está aquí", que "el hueso está roto" y que por tanto "es una situación un poco nueva". EFE

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