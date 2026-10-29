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Infografías del jueves 29 de octubre

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EEUU ELECCIONES - Elecciones de mitad de mandato de EEUU, las elecciones legislativas en las que se renueva toda la cámara baja del Congreso y un tercio del Senado, además de 36 gobernadores.

FÚTBOL LALIGA - Previa de la jornada 11 de LaLiga.

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EEUU PIB - La economía de Estados Unidos creció un 0,8 % en julio-septiembre con respecto al segundo trimestre del año, mientras que en tasa anualizada, la primera potencia mundial creció un 3,4 % frente al 2,2 % anterior, a tono con los pronósticos de los analistas.

BCE TIPOS - El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,5 % porque los salarios no muestran una respuesta sustantiva al aumento de la inflación general después de que los precios de la energía hayan subido más.

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VIVIENDA COYUTURA - El precio de la vivienda acentuó su subida en agosto al 12,8 % interanual, manteniendo un incremento continuado desde hace tres años, mientras que el número de compraventas disminuyó un 9,8 %, encadenando ocho meses a la baja, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

EFE

jlo/jlg

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