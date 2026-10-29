Espana agencias

Galicia aspira a ser la primera región mundial en proteger sus ecosistemas degradados

Guardar

Paula Fernández

Santiago de Compostela, 29 oct (EFE).- Galicia aspira a ser la primera región del mundo en tener una figura legal específica para proteger los ecosistemas en restauración gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegará al Parlamento gallego tras culminar con éxito la fase de recogida de firmas.

PUBLICIDAD

La ley exigía reunir 10.000 firmas antes del 10 de noviembre, plazo que la comisión promotora de esta iniciativa, integrada por organizaciones ambientalistas y comunidades de montes, ha cumplido sin problemas.

La próxima semana entregarán casi 12.000 firmas en el Parlamento, con un "margen de seguridad" por si alguna se invalida, ha explicado a EFE Joám Evans, director de la Fundación Montescola, que coordina el proyecto.

PUBLICIDAD

La ILP de Áreas de Restauración Ecológica es pionera en todo el mundo: la legislación sobre espacios protegidos se centra en zonas bien conservadas o donde no hay problemas de degradación, pero no existe ninguna figura que proteja específicamente los ecosistemas degradados para impulsar su recuperación.

"No había un instrumento legal que proteja los procesos de restauración a pesar de que son más caros, más difíciles, más complejos y a más largo plazo que simplemente conservar algo que ya está en buen estado", señala Evans.

El reglamento europeo aprobado en 2024 establece el objetivo de restaurar al menos el 20 % de las áreas terrestres y marinas de la Unión Europea antes de 2030, pero no prevé ninguna figura como la de la iniciativa gallega.

"Existe una inseguridad jurídica enorme, porque con el reglamento esperamos que se destine más financiación a estos procesos de restauración, pero no hay ninguna garantía de que tras el esfuerzo y la inversión que se haga en un determinado territorio para restaurarlo, no se vaya a redegradar en cuestión de unos años por otra actividad, abandono o las circunstancias que sean", insiste Evans.

Por eso en Galicia aspiran a blindar por ley la protección de ecosistemas degradados por incendios forestales, especies invasoras, actividades humanas u otras razones.

Esas áreas contarían con un plan de restauración ecológica vinculante que debe incluir, entre otros aspectos, los objetivos y metas, las actuaciones a desarrollar, indicadores de seguimiento y evaluación y un régimen de usos y actividades permitidas, condicionadas o prohibidas.

También incluye incentivos fiscales y prioridad en el acceso a fondos públicos para la restauración, para dar impulso a esos procesos costosos y que en ocasiones pueden llevar mucho tiempo: un bosque autóctono invadido por la acacia puede tardar más de un siglo en recuperarse, según el director de Fundación Montescola.

Una vez validadas las firmas, la ILP se debatirá en el Parlamento gallego y los diputados votarán si la toman en consideración. Si se aprueba, seguirá la tramitación normal como cualquier proposición de ley.

Los promotores se han reunido con varios grupos parlamentarios y esperan terminar la ronda de contactos antes del debate de la iniciativa.

"Con los que sí nos hemos reunido han expresado su apoyo, han dicho que votarán a favor de la toma en consideración y nos han trasladado propuestas de mejoras", cuenta Evans, que asegura que están "totalmente abiertos a ese diálogo".

La propuesta ha despertado muchas expectativas dentro de la Alianza para la Restauración de la Naturaleza, una coalición a nivel estatal, y Evans cree que habrá interés en explorar figuras similares en otras comunidades, "no sólo la idea de establecer una figura de protección específica, sino también herramientas de apoyo y de incentivo a los procesos de restauración".

Además de Fundación Montescola, la propuesta cuenta con el respaldo de Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción, Asociación Corripa, Asociación Galega de Custodia do Territorio, Asociación Senda Nova, Fundación Naiterra y Verdegaia, así como de varias comunidades de montes vecinales en mano común. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

El CB Benetússer ha perdido a la mitad de sus jugadores y continúa esperando su pabellón, mientras el Horta Rugby Club ha tenido que reconstruir su actividad en un campo prestado

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

El siniestro, ocurrido el miércoles entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

El resultado incluye la aportación de TSB durante los cuatro primeros meses del año, antes de su venta a Banco Santander. Sin tener en cuenta esa filial, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid analiza la situación económica actual, las promesas de rebajas fiscales en la precampaña electoral, el impacto de la reforma laboral y la sostenibilidad de las pensiones en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la inflación

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

Sol, la abogada que ha abierto su propio ‘museo’ del cacao y el café: “No somos otro specialty coffee, queremos explicar lo que hay detrás de cada taza y tableta”

Más que una cafetería más en Madrid, Maanna quiere ser una auténtica tienda-museo donde comprender mejor los orígenes y procesos detrás de cada producto

Sol, la abogada que ha abierto su propio ‘museo’ del cacao y el café: “No somos otro specialty coffee, queremos explicar lo que hay detrás de cada taza y tableta”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

El accidente del AVE de Toledo pincha el efecto ‘Maricarmen’, hunde la moral del PSOE y eleva la del PP: “Vinieron con trenes y se irán con trenes”

Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

Los antecedentes que pueden ser cruciales para la investigación de un accidente ferroviario: diferencias entre los siniestros de Arévalo, Angrois y Toledo

El futuro judicial de Mazón inquieta al PP: su salida de Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2027 puede devolverlo al juzgado de la DANA

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude con marcha normal”

ECONOMÍA

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

DEPORTES

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante