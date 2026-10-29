El TSJCV muestra su "profunda preocupación" por posibles actos de "hostigamiento" contra la jueza Beatriz Biedma

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) manifiesta su "profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno".

Así lo recoge una declaración institucional aprobada este pasado miércoles por el pleno de la sala de gobierno del TSJCV. Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha denunciado ante la Audiencia Nacional haber sufrido presuntos seguimientos durante la instrucción de esa causa, así como una campaña de descrédito que, según ha relatado, llegó a afectar a su entorno familiar.

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"Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales", el TSJCV quiere trasladar a la magistrada su respaldo, ya que defiende que "ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación".

El alto tribunal valenciano subraya que "la independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos". "Es manifestación de la democracia y del Estado de derecho", concluye.

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