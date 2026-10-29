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El PSOE lamenta el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez y muestra reconocimiento por su trayectoria

26/10/2026 La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, durante la capilla ardiente de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Tanatorio de la SE-30, a 26 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). En la mañana de hoy ha fallecido, quien fuera alcalde de la ciudad de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. POLITICA María José López - Europa Press
26/10/2026 La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, durante la capilla ardiente de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Tanatorio de la SE-30, a 26 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). En la mañana de hoy ha fallecido, quien fuera alcalde de la ciudad de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. POLITICA María José López - Europa Press
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La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento de la exministra del PP, Fátima Bañez, en el accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

La también líder de los socialistas andaluces ha dicho estar "conmocionada aún por el terrible accidente" y ha trasladado su solidaridad y cariño con las familias y seres queridos de las víctimas.

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"Entre ellas, Fátima Báñez, una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte importante de su vida al servicio público", ha indicado Montero en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

La 'número dos' del PSOE considera que la "trayectoria" y "compromiso" de la exdirigente 'popular' merecen el "reconocimiento" de los socialistas. "Mi más sentido pésame a su familia, amistades y compañeros, así como al Partido Popular de Andalucía y a la CEOE. DEP", ha indicado.

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La CEOE ha confirmado este jueves el fallecimiento de la exministra en el accidente de Urda (Toledo), que en este momento era presidenta de la fundación de esta organización empresarial.

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