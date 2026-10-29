El PP habilita un libro de condolencias en su sede para honrar la memoria de Fátima Báñez

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Madrid, 29 oct (EFE).- El PP ha habilitado en su sede nacional de la calle Génova un libro de condolencias para "honrar la memoria" de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el accidente de trenes que se produjo ayer en la localidad toledana de Urda.

"Un espacio para el recogimiento y para honrar la memoria de quien formó parte de la historia de nuestro partido y de España", ha señalado el PP en su cuenta de X, donde abre este espacio a todo aquel que quiera expresar su pésame.

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En el mensaje aparece también una imagen del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, firmando en el libro de condolencias al lado de una foto de gran tamaño de la exministra y debajo un ramo de flores blancas. EFE