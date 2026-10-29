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El Museo de Arte Abstracto de Cuenca reúne obras de Yves Klein y su vida en España

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Cuenca, 29 oct (EFE).- El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca ha presentado este jueves una exposición monográfica sobre el artista francés Yves Klein, en la que se muestran obras de sus principales series, como los monocromos y las antropometrías, y la piscina de pigmento azul Klein.

La muestra 'Yves Klein: un poco de infinito', que se puede ver desde el 29 de octubre hasta el 31 de enero de 2027, reúne más de veinte obras y presenta una visión concentrada de la obra de Klein, ha informado la Fundación Juan March en una nota de prensa.

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Las obras proceden del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de colecciones privadas, entre las que se puede encontrar la piscina de pigmento azul Klein, "símbolo" de la intensidad física y visual con la que el artista concibió el color, "que entendía como un acontecimiento libre".

El proyecto, desarrollado con Cristina Carrillo de Albornoz como comisaria invitada, se acerca también a la relación de Klein con España, donde residió en dos ocasiones en la década de 1950, en la que se puede ver su diario de viaje y su primer libro de artista.

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La Fundación Juan March ha destacado que las dos estancias de Klein en la España de los años 50 fueron "fundamentales" a la hora de configurar algunas de las ideas centrales de su obra.

Cristina Carrillo de Albornoz ha resaltado que “pronto despertarían en Klein intereses como el jazz, la literatura y la filosofía zen, pero su primera vocación, y la que le abrió la puerta hacia lo espiritual, fue la de judoca”.

Klein pasó varios meses en España estudiando español y ejerciendo como maestro de judo, una disciplina a la que se dedicó "con rigor" y que, junto a la vinculación del cuerpo y el gesto con la contemplación estética y la reflexión sobre el absoluto y el infinito, “contribuyó a orientar su búsqueda hacia un arte entendido como una experiencia total”. EFE

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acc/egm/mcm

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