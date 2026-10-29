El Everton elimina al Newcastle y se mete en cuartos de final

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Londres, 29 oct (EFE).- El Everton, sin Jack Grealish, sancionado por saltarse un entrenamiento, eliminó al Newcastle United (3-1) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Los 'Magpies', que venían de ganar al Crystal Palace el fin de semana y cortar una racha de dos derrotas consecutivas, volvieron a las andadas y se llevaron una derrota que les elimina de una competición que ganaron hace un par de años y que supone una opción de título menos para los de Matthias Jaissle.

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Al tanto de James Garner, aprovechando una pérdida en la salida de balón del Newcastle, se unió Hayden Hackney, con un bonito remate de primeras a centro de Thierno Barry, y luego el propio Barry, para hacer el 3-0, un marcador imposible para las 'Urracas', que cuando consiguieron hacer el del honor, en el minuto 88 por medio de Dan Burn, ya no tuvieron tiempo para nada más.

El Everton, que no gana un título desde 1995, se enfrentará a la cenicienta de la competición, el Fleetwood Town, el verdugo del Arsenal, en los cuartos de final. Los de David Moyes seguirán soñando con volver a tocar plata al menos una ronda más y serán favoritos contra el Fleetwood, de League Two. EFE

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