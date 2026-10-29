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El Barcelona cierra la grada de animación para el partido contra el Alavés

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El FC Barcelona ha anunciado este jueves el cierre de la grada de animación del Spotify Camp Nou para el partido de LaLiga EA Sports que el primer equipo disputará el próximo sábado (21:00 CET) ante el Alavés.

La decisión, según ha informado la entidad en un comunicado, "responde a la sucesión de expedientes abiertos al club y a algunos de sus socios a raíz de conductas contrarias a los valores del deporte".

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"Estos comportamientos exponen al club a sanciones económicas y al riesgo de cierre del estadio, además de perjudicar su imagen", añade el comunicado.

Esta medida se toma después de los incidentes en el Barcelona-Real Madrid del pasado domingo, en el que LaLiga denunció insultos de los aficionados de ambos equipos, así como lanzamiento de objetos desde la grada de animación y un golpe que un seguidor local propinó al madridista Eduardo Camavinga.

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Sobre este último hecho, los Mossos d'Esquadra han identificado y sancionado administrativamente a la persona que intentó agredir al jugador francés y a otros futbolistas del equipo blanco durante la celebración del segundo gol que dio la victoria al Real Madrid, según informó LaLiga este jueves.

Con todo, el FC Barcelona ha confirmado que se reunirá con los representantes de los grupos que integran la grada de animación para "establecer los compromisos necesarios para preservar una animación apasionada y respetuosa, que contribuya a apoyar al equipo sin poner en riesgo el patrimonio ni la reputación" del club.

"La voluntad del club es que el 'Gol 1957' pueda volver a estar plenamente operativo en el partido contra el Aston Villa, siempre que este diálogo permita reconducir la situación y garantizar su buen funcionamiento", puntualiza la entidad.

No es la primera vez que el Barcelona, bajo la presidencia de Joan Laporta, cierra la grada de animación. El 26 de noviembre del 2024, cuando el primer equipo jugaba en el Estadio Lluís Companys, fue clausurada por el incumplimiento de los diferentes colectivos de las obligaciones asumidas con la entidad azulgrana, según denunció por aquel entonces la junta directiva.

En esa ocasión, se tomó esa decisión por las advertencias a los diferentes grupos de animación para recuperar el importe de las sanciones impuestas al club, que ascendía hasta los 21.000 euros, por el comportamiento de los aficionados en la grada durante la temporada anterior.

El pasado marzo, el Barça volvió a habilitar la grada de animación en el Spotify Camp Nou coincidiendo con la ampliación del aforo a 62.000 espectadores del recinto ubicado en el barrio de Les Corts. EFE

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