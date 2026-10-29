El Athletic encadena 21 rondas a un partido superadas ante rivales de inferior categoría

Bilbao, 29 oct (EFE).- El Athletic Club, tras apear al AE Prat en la primera ronda de la Copa del Rey con su victoria en L'Hospitalet por 1-6, encadena 21 eliminatorias a partido único superadas frente a un rival de categoría inferior.
La última vez que el conjunto rojiblanco cayó ante un equipo que no militaba en Primera División fue en la temporada 2003-04, cuando la Gimnástica de Torrelavega, entonces en Segunda B, eliminó al equipo dirigido por Ernesto Valverde.
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Desde aquella eliminación, el Athletic ha superado en este formato a cuatro equipos de Segunda (Elche, Tenerife, Eibar y Cultural Leonesa), siete de tercera categoría (Cultural Leonesa, Real Unión, L'Hospitalet, Ibiza, Alcoyano, Eldense y Ourense CF), ocho de cuarta (Gimnástica Segoviana, Intercity, Sestao River, en dos ocasiones, Atlético Mancha Real, Alzira, Cayón y UD Logroñés) y dos de sexta (Rubí y Prat).
El conjunto bilbaíno, desde la eliminatoria de hace 23 años en El Malecón, ha afrontado también otras diez a partido único frente a equipos de Primera División, de las que ha superado nueve: tres contra el Barcelona, dos ante el Valencia y una frente al Betis, el Real Madrid, el Espanyol y el Alavés.
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Osasuna, en los octavos de final de la temporada 2024-25, ha sido el único equipo de la máxima categoría capaz de eliminar al Athletic a partido único en este periodo.
El balance rojiblanco desde 2003 en este formato de cruces a partido único hasta las semifinales es, por lo tanto, de 30 victorias y una sola derrota. EFE
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ibn/ism
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