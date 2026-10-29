Dos acertantes de la Primitiva cobrarán más de 22,5 millones en el sorteo de este jueves

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Madrid, 29 oct (EFE).- En el sorteo de la lotería Primitiva celebrado este jueves existen dos boletos acertantes de la categoría especial (6 aciertos + reintegro), que con el premio acumulado de primera categoría (6 aciertos) cobrarán respectivamente la cantidad de 22.570.220,66 euros.

Dichos boletos han sido validados en la administración de loterías número 5 de Cornellá de Llobregat (Barcelona), situada en Vistalegre, 13, y en el despacho receptor número 77.500 de Méntrida (Toledo), situado en Avda. Solana, 29, según información facilitada por Loterías del Estado.

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El otro boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Girona, situada en Ultònia, 14

También en el sorteo del JOKER de hoy hay un boleto acertante de la Primera Categoría, con un premio de 1.000.000 de euros, que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.

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Combinación ganadora: 31 28 18 19 44 02, reintegro:09 y complementario:9

Joker: 3013180

EFE

amd/plv