Detenido el menor creador del canal 'Blocus Vlc' que incitaba al saqueo en València

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València, 29 oct (EFE).- El menor de 17 años detenido este miércoles en Valencia como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado es el creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad.

El detenido, para el que se ha decretado la medida cautelar de internamiento en un centro de menores, habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de València el próximo sábado, día 31, mencionando concretamente tiendas situadas en la zona centro.

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Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el adolescente daba órdenes e indicaciones al resto de componentes del grupo, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales a fin de que se uniese más gente al canal. EFE