Detenida por abandonar su coche en la A-8 y amenazar al copiloto para que no la denunciara

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Santander, 29 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 22 años por supuestamente dejar abandonado en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Solares (Cantabria), su vehículo, que conducía sin carné ya que había perdido los puntos, y por amenazar a su compañera de viaje para que no denunciara los hechos.

Esos hechos se produjeron el pasado 6 de septiembre, un día de lluvia que aún hizo peligrar más la circulación por esa autovía, lo que llevó a que más de una veintena de conductores denunciaran al 112 la presencia del vehículo abandonado en el arcén izquierdo, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

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La mujer ha sido detenido este mes de octubre, tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Cantabria, que comprobó que era la conductora del coche, a pesar de que había perdido todos los puntos del carné y, por lo tanto, no tenía permiso para conducir.

También la Guardia Civil pudo conocer que la joven supuestamente había amenazado a la acompañante con la que iba en el momento del accidente, para que esta no denunciara los hechos.

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Ambas abandonaron el coche en el arcén izquierdo de la autovía, a la altura de Solares, después de que se saliera por el carril derecho, chocara contra una barrera de protección y se desplazara al carril izquierdo donde colisionó con la mediana.

A la detenida se la considera autora de dos delitos contra la seguridad vial y otro contra la administración de justicia, que, según la Guardia Civil, llevan aparejados penas de 6 meses a 4 años de cárcel. EFE

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