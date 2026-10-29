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De la eliminación del Oviedo al pase de Athletic, Sevilla, Getafe, Deportivo y Racing

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Iñaki Dufour

Madrid, 29 oct (EFE).- La jornada de este jueves de la primera ronda de la Copa del Rey pasó de la eliminación del Oviedo, que se unió a Espanyol y Córdoba como los únicos tres equipos del fútbol profesional fuera de la siguiente fase, a la clasificación del Athletic, el Sevilla, el Deportivo de A Coruña, el Racing de Santander y el Getafe, que sufrió, remontó dos goles en contra y se clasificó con mucho esfuerzo en Lebrija.

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Los partidos se desarrollaron con los minutos de silencio por toda la geografía española antes del inicio de los encuentros, como "muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario" ocurrido el miércoles en Urda, en Toledo, y que ha causado al menos 69 fallecidos, y con brazaletes negros en cada equipo.

No hubo ninguna eliminación más de los equipos de Primera, tras la del Espanyol en Sestao.

No dieron margen a sus rivales ni el Athletic Club ni el Sevilla, que ya tenían la clasificación completamente encarrilada al descanso, ambos con dos goles de diferencia.

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El conjunto bilbaíno, frente al AE Prat, con los goles de Maroan Sannadi, Robert Navarro y Nico Serrano en el primer tiempo y de Txus Vizcay, Christian Imga y Selton Sánchez en el segundo periodo hasta el 1-6 final.

Y el andaluz, contra el Sporting Hortaleza en Alcalá de Henares, por medio de un cabezazo de Robbie Ure y un penalti transformado por Peque para el 0-2 al intermedio, que creció en la reanudación, con el 0-3 de Rubén Vargas.

También fue incontestable la clasificación de Osasuna, que lo resolvió todo con prisa, con un 0-6 global que ya era un 0-3 al descanso. Los goles contra el Atlético Calatayud fueron de Rubén García, con tres tantos; Kike Barja, Jonathan Dubasin y el joven Asier Bonel, de 18 años, que anotó el gol final.

Igualmente, solventaron sus partidos con un buen margen tanto el Deportivo de A Coruña, que ganó 0-3 al Auriense con doblete de Asp Jensen y un gol de Luismi Cruz, como el Racing de Santander, que venció en la segunda parte en Ribadesella, con los aciertos por partida doble de Asier Villalibre, goleador en el 0-1 en el minuto 48 y el 0-2 en el 63.

En cambio, el Getafe sufrió. A los 23 minutos perdía por 2-0 con el Lebrijana. Su partido era desastroso entonces, pero es tanta la diferencia real entre un equipo de la élite y un conjunto de la División de Honor andaluza que, de repente, empató el duelo al borde del descanso, con los goles de Abqar y Borja Mayoral. Un alivio. Aún más lo fue el 2-3 de Oral Mangala y, sobre todo, la parada final de Jiri Letacjek, que evitó la prórroga.

El Oviedo se despidió de la Copa del Rey. En un partido trepidante, en el que fue capaz de igualar un 2-0 en contra, primero, y un 3-2, después, cayó en los penaltis contra el Numancia en Los Pajaritos. Fue el debut de Enzo Cazorla, hijo de Santi Cazorla y media punta de 16 años del filial ovetense. Entró en el minuto 69, con 2-0 en contra.

Es uno de los tres clubes de fútbol profesional que ya están eliminados, junto al Espanyol y al Córdoba, doblegados en la sesión del martes, mientras que el resto de equipos de Segunda División siguieron adelante.

Tres con remontada (el Ceuta por 1-2 al Poblense, el Sporting de Gijón por 1-3 al Guijuelo y el Cádiz por 1-3 al Xerez); dos por 0-1 (el Eldense de Lionel Messi ganó por ese estrecho margen al Atlético Baleares, como el Valladolid al Covadonga); tres con marcadores más contundentes, como el Granada (0-3 al Cieza), el Andorra (0-3 al Varea) y el Castellón (0-3 al Conquense), y el Burgos con algún apuro más, con el 2-4 al Laredo, con los dos tantos del triunfo en el tramo final.

De Primera RFEF se clasificaron este jueves el Huesca, que goleó por 1-5 al Peña Sport; el Zamora, que se impuso por 0-2 al Coruxo; el Coria, que superó al Sanse madrileño en la prórroga (1-2), y el Antequera, que venció el 2-0 al Águilas, mientras que sólo hubo dos avances en Segunda RFEF. Fueron el Real Ávila, ganador por 1-0 contra el Unionistas de Salamanca, y la Gimnástica de Torrelavega, que eliminó al Ourense en la prórroga (3-1). EFE

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