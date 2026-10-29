¿Cómo llegar en tren a las diferentes provincias de Andalucía y cuánto cuesta?

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- La suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha limitado las conexiones entre Madrid y las ocho provincias andaluzas, impidiendo llegar en tren hasta Almería.

Antes del siniestro ferroviario que ha dejado un balance provisional de al menos 69 fallecidos, la alta velocidad permitía conectar Madrid y Sevilla en aproximadamente dos horas y media; ahora, con el servicio cortad,o la conexión ferroviaria de ambas ciudades asciende a casi ocho horas como mínimo.

PUBLICIDAD

Madrid se presenta como el principal eje ferroviario que comunica Andalucía con otras grandes ciudades españoles gracias al servicio vigente de media distancia, ya que otros núcleos, como Barcelona, solo disponían de conexión mediante la alta velocidad.

Para llegar a la capital andaluza desde Madrid este jueves en tren, la opción más rápida consiste en dirigirse en un media distancia hacia Mérida (Badajoz) y desde allí coger un enlace regional hacia Sevilla en la línea Mérida - Los Rosales - Sevilla, cuya duración total del trayecto oscilaría entre ocho y nueve horas.

PUBLICIDAD

Este trayecto, cuyo precio por billete parte de los 50,70 euros, cuenta con los trenes completos hasta el próximo 3 de noviembre.

Más complicado es llegar a Cádiz, Málaga, Granada y Huelva, que exige llegar hasta Sevilla -siguiendo la ruta anterior- o a Córdoba, vía Jaén, y coger un enlace regional.

PUBLICIDAD

El enlace regional a Cádiz desde Sevilla tarda en llegar más de hora y media, a Málaga entre dos y tres horas y media, a Granada más de dos horas y media y a Huelva casi dos horas.

Viajar a Málaga en tren desde Madrid cuesta entre 75 y 97 euros en la web de Renfe con el transbordo en Sevilla, a Cádiz desde 67,35 euros, a Granada 97,90 euros y a Huelva 63,4 euros.

PUBLICIDAD

Para llegar a Jaén hay disponibles dos trenes de media distancia al día, con más de cuatro horas y media de duración de trayecto y saliendo de Atocha a las 09:16 horas y a las 19:31 horas. Los precios por billete parten de 36,55 euros.

Este tren es una de las opciones para viajar desde Madrid hasta Córdoba. Al finalizar el trayecto de la línea de media distancia, habría que coger otro ferrocarril dirección Córdoba, que tardaría cerca de dos horas más en llegar.

PUBLICIDAD

De este modo, el trayecto desde la capital ascendería a seis horas y media más la espera del transbordo y el precio partiría de 50,55 euros.

Para ofrecer más alternativas a los andaluces, Iberia ha incrementado en catorce vuelos las conexiones entre Madrid y Andalucía este jueves, con un aumento del 42 % en el número de plazas disponibles, hasta 1.080, en las rutas entre Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla, y mañana, cuando ofrecerá 1.760 asientos extra, el doble de los planificados.

PUBLICIDAD

El precio máximo de los vuelos de la aerolínea entre Madrid y Andalucía está limitado a 99 euros por trayecto en clase turista y a 149 euros para la clase 'business' hasta el 8 de noviembre.

Por su parte, Air Europa ha añadido un vuelo adicional a partir de este miércoles a Málaga y dos a Sevilla, una frecuencia diaria y otra martes, jueves y viernes.

PUBLICIDAD

Asimismo, se mantienen las conexiones por carretera y los servicios de autobús. EFE