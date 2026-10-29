Espana agencias

¿Cómo llegar en tren a las diferentes provincias de Andalucía y cuánto cuesta?

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- La suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha limitado las conexiones entre Madrid y las ocho provincias andaluzas, impidiendo llegar en tren hasta Almería.

Antes del siniestro ferroviario que ha dejado un balance provisional de al menos 69 fallecidos, la alta velocidad permitía conectar Madrid y Sevilla en aproximadamente dos horas y media; ahora, con el servicio cortad,o la conexión ferroviaria de ambas ciudades asciende a casi ocho horas como mínimo.

PUBLICIDAD

Madrid se presenta como el principal eje ferroviario que comunica Andalucía con otras grandes ciudades españoles gracias al servicio vigente de media distancia, ya que otros núcleos, como Barcelona, solo disponían de conexión mediante la alta velocidad.

Para llegar a la capital andaluza desde Madrid este jueves en tren, la opción más rápida consiste en dirigirse en un media distancia hacia Mérida (Badajoz) y desde allí coger un enlace regional hacia Sevilla en la línea Mérida - Los Rosales - Sevilla, cuya duración total del trayecto oscilaría entre ocho y nueve horas.

PUBLICIDAD

Este trayecto, cuyo precio por billete parte de los 50,70 euros, cuenta con los trenes completos hasta el próximo 3 de noviembre.

Más complicado es llegar a Cádiz, Málaga, Granada y Huelva, que exige llegar hasta Sevilla -siguiendo la ruta anterior- o a Córdoba, vía Jaén, y coger un enlace regional.

El enlace regional a Cádiz desde Sevilla tarda en llegar más de hora y media, a Málaga entre dos y tres horas y media, a Granada más de dos horas y media y a Huelva casi dos horas.

Viajar a Málaga en tren desde Madrid cuesta entre 75 y 97 euros en la web de Renfe con el transbordo en Sevilla, a Cádiz desde 67,35 euros, a Granada 97,90 euros y a Huelva 63,4 euros.

Para llegar a Jaén hay disponibles dos trenes de media distancia al día, con más de cuatro horas y media de duración de trayecto y saliendo de Atocha a las 09:16 horas y a las 19:31 horas. Los precios por billete parten de 36,55 euros.

Este tren es una de las opciones para viajar desde Madrid hasta Córdoba. Al finalizar el trayecto de la línea de media distancia, habría que coger otro ferrocarril dirección Córdoba, que tardaría cerca de dos horas más en llegar.

De este modo, el trayecto desde la capital ascendería a seis horas y media más la espera del transbordo y el precio partiría de 50,55 euros.

Para ofrecer más alternativas a los andaluces, Iberia ha incrementado en catorce vuelos las conexiones entre Madrid y Andalucía este jueves, con un aumento del 42 % en el número de plazas disponibles, hasta 1.080, en las rutas entre Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla, y mañana, cuando ofrecerá 1.760 asientos extra, el doble de los planificados.

El precio máximo de los vuelos de la aerolínea entre Madrid y Andalucía está limitado a 99 euros por trayecto en clase turista y a 149 euros para la clase 'business' hasta el 8 de noviembre.

Por su parte, Air Europa ha añadido un vuelo adicional a partir de este miércoles a Málaga y dos a Sevilla, una frecuencia diaria y otra martes, jueves y viernes.

Asimismo, se mantienen las conexiones por carretera y los servicios de autobús. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

En el lugar del siniestro continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se trabaja en retirar los vagones que cayeron por el terraplén

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

La ficción de TVE retoma su emisión con un capítulo marcado por los chantajes, las presiones por una boda no deseada y una confesión que podría poner en peligro a toda la familia

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

La distancia, la aceleración y la capacidad de mantener la velocidad son algunos de los factores que determinan quién tendría ventaja

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

La subida de los precios y la necesidad de financiación hacen que el 56% de las operaciones correspondan a propietarios que se ven obligados a vender su piso para adquirir otro, frente al 34% de 2025

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”

En una de sus últimas publicaciones, el carnicero se animaba a aclarar uno de los grandes debates que rodean a la elaboración de carne en casa: el añadido de la sal

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

ECONOMÍA

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

DEPORTES

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

Nico Williams da las gracias a Nahuel Molina por empujarle en el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026: “No llego ni en mil vidas”

Antonio Lobato advierte a Fernando Alonso por sus críticas a Albon: “Tiene que tener cuidado, hay límites que no se deben sobrepasar”

El exjugador del FC Barcelona Mathieu habla de su depresión: “Me quedaba en casa 24 horas al día. Me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba”

Borja Iglesias responde a las críticas tras compartir los teléfonos de ayuda por el accidente ferroviario de Toledo: “No quieren que ayudemos, quieren otra cosa”