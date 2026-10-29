Espana agencias

Colau rechaza poner "a los pies de los caballos" a los trabajadores y pide a Puente asumir su responsabilidad

05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
Guardar

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha calificado de "absolutamente inaceptable" que se ponga a los "pies de los caballos" a los trabajadores por el accidente ferroviario en Urda y ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a comparecer en el Congreso para que "de más explicaciones y asuma su responsabilidad".

Así lo ha trasladado a través de un vídeo publicado en las redes sociales tras demandar que el ministro acuda de forma voluntaria a la Diputación Permanente de la Cámara Baja y después de que la candidatura que lidera haya reclamado la asunción de responsabilidades políticas, así como una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria tras el reciente accidente ferroviario, que se suma al que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero.

PUBLICIDAD

Después de la comparecencia este miércoles del titular de Transporte, Colau ha enfatizado que el "factor humano puede ser uno de los elementos que explique lo sucedido" en este trágico siniestro ferroviario, pero ha querido también ser "clara" al proclamar que "aquí lo que ha fallado es un sistema de seguridad complejo".

NO ES JUSTO ATRIBUIR A UNA SOLA PERSONA EL FALLO

"Sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos. Atribuir a una sola persona este fallo tan terrible no solo sería injusto, sino que no serviría ni para resolver los problemas y aún menos para prevenirlos", ha apostillado la aspirante a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio en los comicios del 29N.

PUBLICIDAD

Es más, ha recordado que se trata del segundo accidente "fatal" que se produce este año en el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y que cuando ocurre "algo tan grave es imprescindible asumir todas las responsabilidades, ser transparentes y dar todas las explicaciones".

"Es un derecho de las víctimas, pero también es una condición de seguridad para el conjunto de la sociedad", ha declarado Colau para señalar que por eso mismo solicitan que Puente comparezca en el Congreso. Dentro del mensaje escrito que acompaña al vídeo difundido en redes, la dirigente ve urgente que Puente acuda al Congreso "para que de más explicaciones y asuma su responsabilidad".

La candidata de Frente Amplio ha vuelto a reiterar su "pésame" y "todo su cariño" a los familiares y allegados de las personas fallecidas en este "terrible accidente", además de desear una pronta recuperación de todos los heridos.

Asimismo, ha querido trasladar su apoyo a los trabajadores de los servicios sanitarios y de emergencias ante estas circunstancias tan difíciles.

SOLIDARIDAD FRENTE A LOS QUE DIFUNDEN "ODIO"

Por otra parte, ha elogiado los gestos de solidaridad de miles de personas que "se ofrecieron como voluntarias, fueron a donar sangre, compartieron sus coches o en las redes sociales estuvieron defendiendo el derecho de las víctimas a su intimidad, desmontando bulos y ofreciendo solo información benéfica".

A su juicio, han vuelto a demostrar, una vez más, que "lo mejor de este país es una sociedad civil que siempre sabe estar a la altura" frente a los que "quieren aprovechar esas tragedias para difundir discursos de odio o hacer oportunismo político".

"Debemos centrarnos en el apoyo a las víctimas y, entre todos y todas, trabajar con toda la firmeza y todo el cuidado para que hechos tan terribles no vuelvan a suceder", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

En el lugar del siniestro continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se trabaja en retirar los vagones que cayeron por el terraplén

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

La ficción de TVE retoma su emisión con un capítulo marcado por los chantajes, las presiones por una boda no deseada y una confesión que podría poner en peligro a toda la familia

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

La distancia, la aceleración y la capacidad de mantener la velocidad son algunos de los factores que determinan quién tendría ventaja

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

La subida de los precios y la necesidad de financiación hacen que el 56% de las operaciones correspondan a propietarios que se ven obligados a vender su piso para adquirir otro, frente al 34% de 2025

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”

En una de sus últimas publicaciones, el carnicero se animaba a aclarar uno de los grandes debates que rodean a la elaboración de carne en casa: el añadido de la sal

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

ECONOMÍA

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

DEPORTES

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

Nico Williams da las gracias a Nahuel Molina por empujarle en el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026: “No llego ni en mil vidas”

Antonio Lobato advierte a Fernando Alonso por sus críticas a Albon: “Tiene que tener cuidado, hay límites que no se deben sobrepasar”

El exjugador del FC Barcelona Mathieu habla de su depresión: “Me quedaba en casa 24 horas al día. Me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba”