Castilla-La Mancha movilizó más de 120 vehículos sanitarios por el accidente de Urda

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Toledo, 29 oct (EFE).- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha movilizó este miércoles más de 120 vehículos sanitarios para atender a los heridos en el accidente ferroviario producido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas y más de cien resultaron heridas de diversa consideración.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que el Sescam movilizó 120 vehículos terrestres y cuatro helicópteros sanitarios, a los que se sumaron medios de otras comunidades autónomas.

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En concreto, participaron en el traslado de heridos del accidente ferroviario tres helicópteros, dos de ellos de Castilla y León y uno de la Comunidad de Madrid, y 25 vehículos terrestres de varias autonomías.

Además, este miércoles se han recogido en Castilla-La Mancha 2.000 donaciones de sangre en la región.

Además, el Colegio de Médicos de Toledo ha informado en un comunicado de prensa de que ha suspendido los actos programados para los próximos días con motivo de su 125 aniversario tras el accidente ferroviario.

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El Colegio Oficial de Médicos de Toledo ha expresado su "profunda consternación" por este accidente ferroviario y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como ha deseado una pronta recuperación de todas las personas heridas, más de cien.

También ha querido reconocer y agradecer la labor de los profesionales sanitarios que han atendido y siguen atendiendo a los afectados, tanto en el lugar del accidente como en el Hospital Universitario de Toledo y en los demás centros que activaron sus recursos.

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Este organismo ha hecho extensivo este reconocimiento a los servicios de emergencia, bomberos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los equipos de rescate que han trabajado "sin descanso desde los primeros minutos" y ha valorado que "su profesionalidad, coordinación y entrega son, una vez más, el mejor ejemplo de servicio a la sociedad".

El colegio de médicos de Toledo se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en lo que pueda ser necesario y ha afirmado que "acompaña especialmente" a los compañeros que, por su intervención en esta tragedia, puedan necesitar apoyo en los próximos días.

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El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, según la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, lo que ha provocado que varios vagones cayeran por un terraplén. EFE

(foto) (vídeo)