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Carrick perdona a Bruno Fernandes

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Londres, 29 oct (EFE).- Michael Carrick, técnico del Manchester United, anunció que Bruno Fernandes será el capitán del equipo este sábado ante el Chelsea y confirmó el fin del castigo al portugués.

Bruno Fernandes no disputó ni un solo minuto en la derrota del fin de semana pasado contra el Bournemouth después de criticar las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico tras perder contra el Como en la Liga de Campeones.

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Carrick y Fernandes abordaron esta semana la situación en privado en el centro de entrenamiento de Carrington y ambas partes están dispuestas a pasar página y a mirar por el interés del equipo, que se encuentra en una delicada situación porque no gana desde hace un mes y medio.

"Bruno está completamente comprometido con el equipo y no hay ningún problema. Pasamos página", dijo el técnico inglés este jueves en rueda de prensa.

"Es un jugador importante para el grupo. Lo ha sido y lo será. Ha liderado a este equipo durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo", añadió.

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Carrick se la juega este fin de semana contra el Chelsea y una derrota contra los de Xabi Alonso podría precipitar su despido apenas cinco meses después de firmar un contrato de dos años. EFE

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