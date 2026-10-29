Álvaro Romero: Mi objetivo principal esta temporada son los Mundiales de Montafon

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Madrid, 29 oct (EFE).- El ‘rider’ vasco Álvaro Romero, campeón mundial junior de boardercross en 2023 y que fue olímpico en esa disciplina del snowboard a principios de año en los pasados Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), declaró a EFE que su "principal objetivo" con miras a esta temporada "serán los Mundiales de Montafon (Vorarlberg)", en referencia a los campeonatos intercontinentales que tendrán lugar el próximo mes de marzo en la citada estación austriaca.

"Este año cumplí uno de mis sueños, que era ir a unos Juegos Olímpicos y acabé bien la temporada con un octavo en (una prueba de la) Copa del Mundo (en Montafon, precisamente) y con muy buenas sensaciones", comentó Romero, nacido hace 23 años en San Sebastián, en el marco de la presentación de los equipos nacionales de la Real Federación Española que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

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"La pretemporada de momento ha ido bien; este año tenemos los Mundiales en marzo y estoy con muchas ganas, también, de preparar bien este ciclo olímpico, para luchar por esas medallas dentro de cuatro años", apuntó el guipuzcoano, actual campeón de España de la disciplina en la que el pasado mes de febrero compitió en la prueba de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo que se disputó en Livigno y en la que el austriaco Alessandro Hämmerle capturó oro, revalidando título.

"También, obviamente, deseo preparar lo mejor posible el Mundial, tengo ganas de seguir haciéndolo bien; y de avanzar en el ránking mundial. Ahora toca seguir entrenando mes y medio más, hasta que empiecen las carreras", recalcó.

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"Mi objetivo principal esta temporada será el Mundial, que es una prueba que se disputa cada dos años. En Copa del Mundo me gustaría acabar entre el 'top 15' o el 'top 10' en la general. Pero el objetivo principal será el de luchar por las medallas en el Mundial", manifestó a Efe Romero poco antes de partir hacia Saas Fee (Suiza), donde completará una nueva concentración de una pretemporada marcada por la escasez de nieve.

"Hasta ahora nos costó un poco, porque no había ningún circuito en el que entrenarse bien. Estuvimos en el Stelvio (Italia) haciendo gigante; luego en Austria, donde había (un circuito con sólo) una salida de unos veinte segundos. Y ahora nos vamos a Saas Fee, que también hay sólo una salida, creo; pero para ir calentando está bien", declaró el 'rider' donostiarra antes de partir hacia tierras suizas. EFE

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