Alfonso Cabello, campeón del mundo de kilómetro contrarreloj por octava vez

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El ciclista cordobés Alfonso Cabello se proclamó este jueves campeón del mundo por octava vez del kilómetro contrarreloj individual, clase C5, en la primera jornada de los Mundiales de pista de Apeldoorn (Países Bajos), en la que el valenciano Ricardo Ten se colgó la medalla de bronce en la clase C1.

Cabello, de 33 años, volvió a ser el más rápido en la prueba del kilómetro, marcando un crono de 1:03.536, a unos 56.661 Km/h de media, para sumar su octavo título mundial desde el primero en 2014.

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El belga Niels Verschaeren fue plata (1:05.087), a +1.551 del español, y el brasileño Ricardo Alafim de Freitas completó el podio con su bronce (1:06.014).

Con este oro, Alfonso Cabello amplía un palmarés que también incluye dos oros en Juegos Paralímpicos (Londres 2012 y Tokio 2020) y dos bronces (Río 2016 y París 2024) en la prueba individual y otra plata y dos bronce en velocidad por equipos.

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En el mismo velódromo de Apeldoorn, Ricardo Ten, que hace poco más de un mes se rompió una clavícula durante los Mundiales de carretera de Alabama, sumó un bronce en la clase C1 gracias a un tiempo de 1:15.092.

El oro fue para el chino Weicong Liang (1:13.186) y la plata para el malayo Mohamad Yusof Hafizi Shaharuddin (1:13.300). EFE