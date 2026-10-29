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Alex Márquez llega a Malasia con la intención de sacar su "máximo potencial"

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha asegurado llegar al Gran Premio de Malasia que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang con la intención de "sacar" su "máximo potencial".

"Es un circuito que me da tranquilidad, porque sé que si hago bien el trabajo, trabajo bien y estoy focalizado como hay que estar, puedo ser rápido", ha explicado Alex Márquez, quien ha resaltado también que eso le da "tranquilidad", pero ha recordado que el año pasado también llegó "aquí", "la gente decía que era uno de los máximos favoritos", y le costó "durante el fin de semana" pues llegó con "expectativas demasiado altas".

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Alex Márquez ha insistido a los medios de comunicación presentes en Sepang que le costó "mucho durante todo el fin de semana" porque tuvo que "dar la vuelta a muchas situaciones" y que, este año, prefiere ir con "perfil bajo", que va a ir "entrenamiento a entrenamiento". Asimismo, ha incidido en que le da tranquilidad saber que, si hacen las cosas bien, "todo puede salir muy bien".

El subcampeón del mundo de MotoGP en 2025 ha reconocido que Sepang será un circuito donde sufrirá "algo más que en Australia" ya que tiene muchas más frenadas, pero también ha puesto de relieve que es un trazado que le encanta. Al mismo tiempo ha subrayado que tiene que "guardar energía", como reconoce que le pasó en Indonesia.

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En cuanto a su lesión, ha apuntado que "la placa molesta y es un problema", al igual que "toda la bursitis" que tiene en el hombro. "Toda la inflamación, eso es el problema mayor", ha añadido.

"Es verdad que he corrido muchas carreras, o la mayoría, desde que volví, infiltrado", ha concluido Alex Márquez, quien, según dice, intentará sobrevivir hasta el final del campeonato. EFE

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