Alcaraz supera la resistencia de Basilashvili y avanza a cuartos en Viena

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Redacción Deportes, 29 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, ganó este jueves al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-1 y 7-6 (11) y se clasificó para los cuartos de final del torneo de Viena, de categoría ATP 500.

Alcaraz fue muy superior a Basilashvili (95 del 'ranking') en el primer set y lo ganó con mucha claridad en solo 28 minutos, tras hacer valer su potencia desde el fondo de la pista e imponerse en casi todos los intercambios largos.

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El georgiano reaccionó en la segunda manga y llegó a ponerse por delante (4-3) tras romper el servicio del español, pero Alcaraz se recuperó y forzó el 'tie-break'.

En el desempate, Basilashvili dispuso de cuatro bolas de set que Alcaraz contrarrestó para hacerse con una victoria que le costó conseguir más de lo que parecía tras la primera manga.

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El murciano se enfrentará en los cuartos de final al estadounidense Tommy Paul, que eliminó al italiano Luciano Darderi.

También estará en los cuartos de final el ruso Daniil Medvedev, número 5 del mundo, que se impuso al estadounidense Cameron Norrie (41) por 4-6, 6-3 y 7-6 (1). Su próximo rival será el francés Adrian Mannarino. EFE

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