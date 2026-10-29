Abierta la C4 de Cercanías de Sevilla tras retirar un tren de mantenimiento descarrilado

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Sevilla, 29 oct (EFE).- La línea de Cercanías C4 de Sevilla ha reabierto a primera hora de la mañana con normalidad, tras ser retirado el tren de mantenimiento que descarriló este miércoles cuando hacía trabajos de mantenimiento.

Según informa en sus redes sociales el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a las 6:15 horas ha quedado abierta la vía con normalidad y el servicio se está prestando como en cada jornada, después de que se produjese la salida de los ejes del tren de trabajos de mantenimiento en la zona de La Negrilla.

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Concretamente, la salida de ejes se refiere a un tipo de descarrilamiento leve en el que una o más ruedas de un eje de un vagón, locomotora o tren pierden su posición sobre los rieles y se salen de la vía, sin que el vehículo llegue a volcar.

El suceso se produjo a las 20:40 en la estación Padre Pío Palmete, al descarrilar un tren de trabajo en el que solo viajaba el maquinista, que resultó ileso.

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El convoy llevaba unos vagones de material vacíos, y provocó el corte de la citada línea de Cercanías, que cubre, con trayecto circular, la conexión entre la estación de Santa Justa (origen y fin), Palacio de Congresos, Padre Pío-Palmete, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo. EFE

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