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77-55. El Casademont pasa por encima del Kibirkstis en otra gran noche de Euroliga

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Zaragoza, 29 oct (EFE). – El Casademont Zaragoza parece abonado a la rutina de convertir las noches europeas en grandes victorias y así lo volvió a demostrar ante el Kibirkstis-Toks lituano en el pabellón Príncipe Felipe (77-55).

Era un duelo de invictos, pero fue el Casademont quien impuso su ley tras un inicio con dudas, pero en el que las jugadoras de Carlos Cantero supieron controlar el juego y aprovecharon el apoyo de un público que se divirtió con su equipo.

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El encuentro entre los dos mejores conjuntos del grupo A comenzó a un ritmo muy alto y las lituanas se pusieron por delante con dos triples de Niyah Becker y una poderosa Daugile Use en la pintura sacando rédito de las pérdidas de un dubitativo Casademont.

Ornella Bankolé, que entró a cancha muy enchufada, fue la encargada de espabilar a las locales, aunque fue Aisha Sheppard quien las puso por delante con dos triples consecutivos (19-17) y consiguieron aguantar la ventaja hasta el final del primer cuarto (25-22).

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Sheppard, Carla Brito y Kristine Vitola pusieron la marcha directa para el Casademont al inicio del segundo cuarto (34-22) ante un Kibirkstis al que ni los tiempos muertos de su entrenador le hicieron reaccionar.

Merritt Hempe empezó a hacerse notar en el partido y, aunque parecía que un intercambio de canastas favorecía a las lituanas, el Príncipe Felipe reconoció con aplausos el trabajo silencioso de Brito, que aumentó la distancia con varias canastas antes del descanso (45-31).

El tercer cuarto arrancó con ambos conjuntos muy imprecisos de cara al aro y tuvo que llegar Mariona Ortiz para imponer la calma necesaria, anotar un triple y asistir a otro de Veronika Vorackova para ponerse 21 arriba (54-33).

Las jugadoras de Vilnius, totalmente desaparecidas, no supieron por donde les llegaban los golpes de las pupilas de Cantero, que completaron una autentica exhibición y solo dejaron anotar a sus rivales seis puntos en el tercer cuarto (63-37).

El orgullo de las lituanas, representado por Becker y Brigita Sinickaite, intentó maquillar el resultado al inicio del último cuarto, ante unas rivales que aprovecharon para rotar y repartir minutos y parecieron algo relajadas (67-45).

Aún así, el Casademont fue claro dominador del juego y el Príncipe Felipe se divirtió con las jugadas de las suyas en una nueva noche europea en la que se comprobó el potencial que tienen el equipo aragonés en la competición europea (77-55).

- Ficha técnica:

77 - Casademont Zaragoza (25+20+18+14): Nadia Fingall (3), Mariona Ortiz (7), Merritt Hempe (8), Aisha Sheppard (16), Veronika Vorackova (11) -cinco inicial- Bankolé (8), Flores (5), Brito (6), Oma (2) Garzon (8) y Vitola (3).

55 – Kibirkstis-Toks (22+9+6+18): Niyah Becker (17), Brigita Sinickaite (8), Daugile Use (4), Zoe Wadoux (4), Nausia Woolfolk (8) -cinco inicial- Meskonyte (8), Makurat (2), Paliulyte (2) y Miknaite (2)

Árbitros: Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Rumanía), Jordan Wallet (Francia) y Armin Mutapcic (Alemania).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo A de la Euroliga Femenina disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Antes de empezar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Urda. EFE

paf/ism

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