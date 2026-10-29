1-6. El Athletic Club tira de galones para esquivar la trampa del AE Prat

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Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 29 oct (EFE).- El Athletic Club cumplió con los pronósticos y selló su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse por un contundente 1-6 al AE Prat, en un encuentro en el que el conjunto rojiblanco hizo valer su superioridad y su pegada para evitar cualquier atisbo de sorpresa.

Irrumpió en escena el segundo equipo más laureado de la Copa del Rey con un once condicionado por el derbi vasco del domingo, pero también con futbolistas deseosos de reivindicarse ante su entrenador, como Yohaneko, Sannadi o Nico Serrano.

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El Athletic saltó al campo con las ideas claras y dispuesto a evitar cualquier sorpresa. Desde el inicio impuso su ritmo con una presión asfixiante que dificultaba la salida de balón del Prat y no tardó en generar las primeras ocasiones. Robert Navarro probó fortuna con un disparo que Carlos García despejó cuando se dirigía a portería, mientras que Romero evitó el gol ante un remate forzado de Sannadi.

La insistencia rojiblanca tuvo premio en el minuto 29, cuando Prados peinó un balón para Jauregizar y este puso un envío raso al área que Sannadi convirtió en el 0-1. Apenas dos minutos después, otro robo en el centro del campo permitió a Robert Navarro plantarse ante García, superarlo con un amago y ampliar la ventaja con un disparo cruzado (0-2, min. 31).

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Pero el Prat, lejos de bajar los brazos ante un rival al que no se enfrenta todos los días, encontró razones para creer. Gustavo Reinke sacó partido de un error de Areso en un centro al segundo palo para recortar distancias (1-2, min. 33) y reavivar la ilusión de la grada.

El sueño, sin embargo, duró poco. Nico Serrano firmó una brillante acción individual, con un sombrero dentro del área antes de batir a Romero, para restablecer la ventaja de dos goles (1-3, min. 36), resultado con el que se llegó al descanso.

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Con una renta cómoda, el conjunto vasco supo gestionar el segundo tiempo. Bajó el ritmo, controló la posesión y evitó que el Prat encontrara argumentos para alimentar la esperanza de una remontada. Ni siquiera el carrusel de cambios, que permitió dar entrada a varios jóvenes y propició el debut de Conde con el primer equipo, alteró el guion.

El cuadro catalán llegó al límite físico y el Athletic aprovechó el tramo final para convertir el triunfo en goleada, con Conde como protagonista: primero asistió a Vizcay (1-4, min. 84) y después a Imga (1-5, min. 87). Selton, que acababa de entrar, cerró la cuenta con el definitivo 1-6 y selló el contundente pase del Athletic Club a la segunda ronda de la Copa del Rey.

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- Ficha técnica:

1 - AE Prat: Romero; Adán (López, min.71), Buyreu, Garcia (Otero, min.82), Jou; Font (Moliner, min.61), Reinke, González, Morral (Rivas, min.71); Inocencio (Konu, min.60), Plaza.

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6 - Athletic Club: Padilla; Areso, Paredes (Gerenabarrena, min.79), Yeray, Yohaneko (Conde, min.60); Prados (Mitogo, min.60), Rego; Serrano, Jauregizar, Navarro (Sánchez, min.88); Sannadi (Vizcay, min.60).

Goles: 0-1, min.29: Sannadi. 0-2, min.31: Navarro. 1-2, min.33: Reinke. 1-3, min.36: Serrano. 1-4, min.84: Jesús Vizcay. 1-5, min.87: Christian Imga. 1-6, min.88: Selton Sánchez.

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Árbitro: Carlos Muñiz. Mostró tarjeta amarilla a Uri González (min.90) por parte del AE Prat y a Beñat Prados (min.56) por parte del Athletic Club.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de L’Hospitalet (Barcelona). Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE

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avm/ism