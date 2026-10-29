0-2. Dos goles de Villalibre dan el pase al Racing en Ribadesella

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Oreyana, 29 oct (EFE).- El Racing de Santander se clasificó para la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 0-2 al Ribadesella gracias a dos goles de Asier Villalibre en la segunda mitad, tras sendos centros laterales que decantaron el encuentro a favor del cuadro cántabro en Oreyana.

El equipo dirigido por Íñigo Cortés, que compagina su labor como entrenador con la docencia de Física y Química en el IES Avelina Cerra de Ribadesella, comenzó el encuentro bien plantado sobre el terreno de juego y a la espera de las propuestas de un Racing al que le costó encontrar el ritmo y hacerse con el control del partido.

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Los cántabros intentaban acercarse a la portería rival principalmente mediante disparos lejanos, sin conseguir generar demasiado peligro ante un conjunto asturiano que defendía con orden y trataba de aprovechar sus opciones, lo que sirvió para llegar al descanso con tablas (0-0).

José Alberto López decidió mover el banquillo en el intermedio y dio entrada a Villalibre en sustitución de Arana, un cambio que resultó decisivo para el desenlace del encuentro.

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El delantero vasco apenas tardó dos minutos en responder a la confianza de su técnico, ya que, tras un centro lateral de Iker Luque, conectó un remate con izquierda para poner el 0-1 y comenzar a encarrilar la clasificación racinguista.

Con el paso de los minutos, la diferencia física entre ambos equipos comenzó a hacerse más evidente y el Racing aprovechó esa circunstancia para ampliar su ventaja en el minuto 63, de nuevo por medio de Villalibre, que remató de cabeza un centro desde la banda izquierda de Jorge Salinas y estableció el definitivo 0-2 en el marcador de Oreyana.

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- Ficha técnica:

0 - Ribadesella: Diego; Kiku (Javi, min.87), Pela, Torito (Nico, min.87), Ignacio; Villa (Malga, min.75), Raulín (Piñera, min.75), Marcos, Toyos; Diego (Adrián Rodríguez, min.58), Borja.

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2 - Racing: Laro; Hernando (Hugo Pérez, min.61), Pedro, Facu, Mejía (Salinas, m.61); Iker Luque (Pablo García, min.61), Gueye (Gaby, min.79), Castellanos, Sainz-Maza, Guliashvili; Arana (Villalibre, m.46).

Goles: 0-1, m.48: Villalibre. 0-2, m.63: Villalibre.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Amonestó a los locales Borja (m.30) y Adrián Rodríguez (m.81) y al visitante Manu Hernando (m.24).

Incidencias: Partido de la primera ronda de la Copa del Rey celebrado en Oreyana ante unos 2.300 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). EFE

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aas/asc

(foto)