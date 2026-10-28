El Rey cancela su agenda hasta el jueves por el accidente ferroviario en Toledo

El Rey Felipe VI ha cancelado su agenda institucional que tenía prevista hasta el jueves tras el accidente ferroviario en la localidad de Urda (Toledo) y que ha causado al menos una treintena de fallecidos.
Según ha informado la Casa Real, el monarca suspende su presencia en el concierto conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals, que iba a tener lugar a partir de las 19.30 horas en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.
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Tampoco acudirá este jueves a la clausura institucional del World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid y que tenía también agendada.
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