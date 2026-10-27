Tres consejeros de Ceuta declaran este martes ante la jueza Tardón

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Madrid, 27 oct (EFE).- Tres consejeros del Gobierno de Ceuta declaran este martes como testigos ante la jueza María Tardón que investiga la entrada masiva irregular en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

Se trata de los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, y que comparecerán casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP).

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Vivas explicó a la jueza que la ciudad autónoma no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

Esta semana Tardón ha retomado las testificales que arrancaron ayer con el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma.

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El guardia civil reveló a la jueza que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes y que los agentes de ese país "estaban de brazos caídos", mientras que el inspector fue más allá al afirmar que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

Precisamente hace unos días la jueza ordenó al Ministerio de Defensa que le informara de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.

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Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza, Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo". EFE