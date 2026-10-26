Vox y el PP continúan negociando la candidatura para el Senado: "El día es largo"

08/06/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i) durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV es el primer papa que pronuncia un discurso como jefe del Estado Vaticano ante diputados y senadores, en el marco de su viaje oficial a España. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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Vox y el PP continúan negociando la candidatura para el Senado, el día que acaba el plazo. "El día es largo, las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha dicho el líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé.

Este lunes concluye el plazo para presentar candidaturas para los comicios, y por el momento continúa la incógnita sobre qué fórmula pactarán PP y Vox para el Senado, que busca contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta.

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Vox no descarta "ninguna opción" y ya advirtió de que no tenía prisa por cerrar un acuerdo, aunque Abascal y los dirigentes del partido han rehusado proporcionar detalles sobre las conversaciones. Se limitan a afirmar que actuarán con responsabilidad y a recalcar el compromiso de su partido con la alternativa al PSOE y Pedro Sánchez.

Hay varias opciones sobre la mesa: que Vox no se presente en una veintena de provincias en las que no obtendrá representación y la cesión por parte del PP de senadores autonómicos, entre otras.

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En una entrevista concedida a 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, Buxadé ha recalcado que Vox trabaja "con responsabilidad, prudencia y altura de miras" y ha destacado que "el día es largo". "Las buenas negociaciones son las que se cierran al final", ha incidido.

En cualquier caso, el también coordinador jurídico de Vox ha deslizado que habrá acuerdo. "Ya hemos puesto de manifiesto que ningún español puede dudar de que sabremos hacer aquello que debemos hacer y todos los españoles pueden esperar de nosotros responsabilidad", ha rematado.

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