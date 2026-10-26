Torres afirma que el gran problema en Ceuta es la imposibilidad de trasladar a los menores

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Madrid, 26 oct (EFE).- El mando único del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes, tras la manifestación de ayer en Madrid pidiendo normalidad en la ciudad autónoma, que la situación de los menores es actualmente el mayor problema allí, y es responsabilidad del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP).

"No se puede negar la realidad, ya no existen los campamentos en el Guano, El Carajal o la Playa de Benítez, incuso en los barrios como el Príncipe hemos sacado gente que estaba oculta. Unas trece mil personas han retornado, la realidad es esa, pero hay quien lo quiere ocultar", ha señalado Torres en alusión al PP.

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Miles de personas —30.000, según la Delegación del Gobierno— se manifestaron ayer domingo en Madrid para reclamar la vuelta a la normalidad en Ceuta. La marcha estuvo convocada por la plataforma cívica Mujeres Caballas y en su cabecera pudo verse al presidente de la ciudad autónoma.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha intervenido este lunes en RTVE, donde ha señalado que la verdadera falta de normalidad en Ceuta hoy es la que afecta a los 3.000 menores que siguen allí tras su llegada a finales de julio.

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"No han sido reagrupados y el señor Vivas tiene un problema importante, y es que la única solución para que no se queden en Ceuta es que vayan al resto de España, y el PP no quiere. No se puede decir que el Gobierno no actúa mientras que es quien tiene competencias sobre menores el que no actúa", ha señalado en alusión a Vivas.

"¿Quieren que se queden en los territorios frontera?", se ha preguntado, antes de apuntar como explicación para que Vivas no firme los expedientes de traslado a otras comunidades: en las autonomías gobernadas por el PP con acuerdos con Vox, no quieren acogerlos, por imposición del segundo.

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"El PP se agarra a un clavo ardiendo", porque se han librado expedientes a Marruecos y no se ha podido reagrupar con su familia allí a ningún menor y solo han salido al resto de la península un 10%, unos 300 menores, ha explicado.

Para trasladarlos deben firmar un documento conjunto el ejecutivo de Ceuta y el Gobierno central y, aunque la autonomía a donde sean destinados se oponga, se la escucha, pero pueden ser trasladados a ella para su acogimiento, ha explicado.

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De otro modo, "ese problema quedará en Ceuta a medio plazo", ha anunciado Torres.EFE