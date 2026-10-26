Temas del día de EFE España del martes 27 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Una vez despejadas las dudas sobre los acuerdos para las candidaturas a las elecciones, los líderes políticos se vuelcan en la precampaña donde el pacto de PP y Vox para el Senado y el compromiso de Sánchez de blindar le actualización de las pensiones en la Constitución son las últimas novedades en el debate preelectoral.

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ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, después de que en el segundo el mercado laboral sumara 486.000 ocupados y el total se situara en la cifra récord de 22.779.000 personas trabajando.

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(Texto) (Infografía)

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha citado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de la ciudad autónoma: Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez.

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DANA ANIVERSARIO (Entrevista)

Paiporta (Valencia) - El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, asegura que están mucho mejor casi dos años después de la dana que, como subraya en una entrevista con EFE, destruyó este municipio valenciano y señala que el cambio climático "obliga a repensar su reconstrucción" para hacerla más resiliente.

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EDUCACIÓN PANTALLAS

Madrid - Pediatras, psicólogos, psiquiatras y neurólogos alertan del peligro del uso abusivo de las pantallas en los centros educativos, y varios expertos agrupados en la Plataforma Control Z proponen cero pantallas hasta los 6 años y una exposición limitada y tutelada hasta los 16: el objetivo es crear entornos cotidianos libres de la hiperconexión digital.

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PREMIO NACIONAL

Madrid - El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de las Letras Españolas, que en la edición de 2025 recayó en la poeta malagueña María Victoria Atencia, una de las exponentes de la generación de los 50.

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SEBASTIAO SALGADO

Madrid - La exposición 'Aqua Mater', el gran legado fotográfico de Sebastião Salgado sobre el agua como origen de vida, podrá visitarse desde finales de octubre en la Fundación Canal, coincidiendo con el 175 aniversario de Canal de Isabel II y el 25 de la Fundación.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SEMINCI (Entrevista)

Valladolid - El cineasta gallego Eloy Enciso recupera en ‘Todo es cárcel’ las voces de quienes pasaron por los campos de concentración franquistas a través de sus cartas: memoria, silencios, heridas todavía presentes y una conversación inevitable sobre dónde termina la creación artística y dónde empieza eso que llaman “adoctrinamiento”, como cuenta en una entrevista con EFE con motivo de su proyección en la 71 Seminci. Adrián Arias

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

11:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PNV.- El PNV realiza la tradicional ofrenda floral al lehendakari Agirre. (Declaraciones de la portavoz del Grupo Vasco y candidata al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero). Junto a la estatua del lehendakari Agirre. Calle Ercilla, 24. (Texto) (Foto)

12:00h.- Plasencia (Cáceres).- ELECCIONES VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios. Puerta del Sol (estatua de Alfonso VIII). (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura por Madrid para las elecciones generales en un acto en el que intervendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la candidata número dos por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. Espacio Jorge Juan (C/ Jorge Juan, 137). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- SENADO DIPUTACIÓN.- Mesa de la Diputación Permanente el Senado. Senado. (Texto)

19:00h.- Zamora.- ELECCIONES VOX.- Mítin del presidente de Vox, Santiago Abascal. Plaza de la Marina. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sant Climent de Llobregat (Barcelona).- ENTIDADES ANC.- La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el exconseller Ferran Mascarell y el cantautor y exdiputado Lluís Llach participan en un acto de la ANC para conmemorar la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Casal de Cultura. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA DESEMPLEO.- El INE publica la encuesta de población activa del tercer trimestre. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- Madrid.- FORO MONEDAS DIGITALES.- Se celebra el foro MERGE Madrid 2026 que reúne a bancos, reguladores y grandes corporaciones. Bolsa de Madrid y Palacio de Cibeles. (Texto)

10:00h.- Quart de Poblet (Valencia).- HUELGA GENERAL.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en una asamblea de trabajadores preparatoria de la huelga general del 11 de noviembre. C/ Aldaia, 14. (Texto)

10:00h.- As Pontes (A Coruña).- EMPRESAS INDRA.- El grupo Indra presenta su nueva fábrica de vehículos militares. Polígono de Penapurreira. (Texto) (Foto)

10:00h.- RENFE TRENES.- Renfe reúne a su consejo de administración, que aprobará, previsiblemente, la adjudicación de 30 nuevos trenes de alta velocidad, además del programa marco de Rodalies.

11:30h.- Madrid.- INDUSTRIA REFRESCOS.- Encuentro anual del sector de las bebidas refrescantes. Espacio Utopicus. Príncipe de Vergara 112.

12:00h.- Zaragoza.- AUTOMOCIÓN CONGRESO.- Fundación Ibercaja y ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) presentan AUCON, el primer congreso español de vehículo conectado y autónomo Mobility City.

12:30h.- CONVENIO PUERTOS.- CCOO convoca una concentración frente al Ministerio de Transportes por el "incumplimiento" del Convenio de Puertos frente al Ministerio de Transportes por el "bloqueo" del pago de complementos salariales. Castellana, 67.

13:00h.- Logroño.- HUELGA GENERAL.- Conferencia de prensa del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras su participación en el VI Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España. C/Mercaderes, 9. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

13:00h.- León.- ECONOMÍA ENCUENTRO.- El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla examinan el futuro de Europa ante los desafíos económicos y geopolíticos en el marco del encuentro 'Diálogos para el Desarrollo'. Hotel Barceló Conde Luna. (Atención a medios a las 12:45). (Texto) (Foto)

15:30h.- Lleida.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Agricultores de Unió de Pagesos salen en tractor hacia Madrid para participar en la tractorada del miércoles 28 ante el Ministerio de Agricultura. Av. de Miquel Batllori, 1.

15:40h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Representantes de PP, PSOE, VOX y Sumar debaten sobre el modelo energético para España en el XIII Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Gran Teatro Príncipe Pío CaixaBank.

16:30h.- Aretxabaleta (Gipuzkoa).- CORPORACIÓN MONDRAGÓN.- El rey visita el centro de desarrollo directivo y cooperativo de Mondragón Barrio Aozaratza, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- GOBIERNO TRANSPORTE.- El ministro de Transporte, Óscar Puente, es el invitado del coloquio que se celebra en el Club Siglo XXI.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- CEUTA INVESTIGACIÓN.- Tres consejeros del Gobierno de Ceuta declaran ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada de migrantes a la ciudad autónoma. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- San Sebastián.- MEMORIA HISTÓRICA.- Celebración del juicio de "jurisdicción voluntaria" por la muerte en 1950 de Txomin Letamendi, militante del PNV que ejerció como agente del servicio de información para el lehendakari en el exilio José Antonio Agirre. Palacio de Justicia.

10:30h.- Murcia.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial celebra el juicio con jurado contra el ciudadano británico Michael John C., de 73 años, acusado de asesinar a su esposa, Vanessa, en la puerta de su vivienda en Camposol (Mazarrón) en diciembre de 2022. Ciudad de la Justicia. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TRIBUNAL EUROPEO.- La vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rosario Silva de la Puerta, interviene en una sesión virtual de (Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior sobre Unión Europea y estado de derecho.

16:00h.- Ferrol (A Coruña).- NAVANTIA BOTADURA.- Navantia celebra la ceremonia de botadura de la fragata F112 'Roger de Lauria', segunda unidad de la serie F110 construida para la Armada. Astillero. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- JUSTICIA LIBRO.- El magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa seguida contra los implicados en el 'procés', y el fiscal que intervino en ese juicio, Javier Zaragoza, participan en la presentación del libro 'El estado del Estado' del magistrado Enrique López. La Razón. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17.

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SANIDAD EMBARAZO.- La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) presenta los resultados del estudio 'Todo empieza antes: el embarazo comienza en la preconcepción'. Calle Pradillo, 60.

10:00h.- Zaragoza.- CENTROS DATOS.- Amazon Web Services organiza la jornada 'Creciendo juntos. Colaboración, innovación y escala para impulsar el desarrollo local'. P.º de la Noria, 3.

10:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN PANTALLAS.- La Plataforma Control Z, integrada por asociaciones científicas y sanitarias, presenta un decálogo para reducir el uso de las pantallas en los centros educativos y con el fin de proteger a los menores del entorno digital. Calle Peñuelas,12 (Texto) (Foto)

10:30h.- Badajoz.- CONGRESO DEHESAS.- El relevo generacional en la gestión de las dehesas ibéricas y la petición de que sean entendidas en Europa como ecosistemas son temas que se abordan en un Congreso Ibérico. IFEBA. (Texto) (Foto)

11:30h.- Santiago de Compostela.- MEDIOAMBIENTE CELULOSA.- Presentación en rueda de prensa de las últimas iniciativas judiciales de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia sobre Altri y la estrategia de infraestructura verde. Librería Couceiro.

12:30h.- Vitoria.- PREMIOS INVESTIGACIÓN.- El rey Felipe VI preside la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026, a la que también asiste a ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Palacio Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- PREMIOS COMUNICACIÓN.- Ceremonia de entrega de los Premios Los Leones, del diario 'El Español'. Asiste el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calle Alcalá, 13. (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de las Letras Españolas. (Texto)

Valladolid.- CINE SEMINCI.- La directora chilena Valeria Sarmiento visita el festival de Valladolid un día antes de recoger una Espiga de Honor dentro de una jornada en la que compiten los españoles Helena Girón y Samuel Delgado con 'Islas afortunadas'. Teatro Calderón. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SEBASTIAO SALGADO.- La Fábrica y la Fundación Canal presentan 'Aqua Mater', el gran legado fotográfico de Sebastião Salgado sobre el agua como origen de vida. Fundación Canal. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PALACIO LIRIA.- La Fundación Casa de Alba presenta como obra invitada al Palacio de Liria 'Aparición de la Virgen a San Lorenzo' (1577-1580) de El Greco. Palacio de Liria. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Burgos.- PATRIMONIO CONSERVACIÓN.- Patrimonio Nacional y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) firman un convenio para impulsar la restauración de parte de las colgaduras históricas de la Serie de los Emperadores que se conservan en la iglesia del Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas de Burgos. Plaza Castilla, 1. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- CINE CONSUMO.- Cinesa presenta un estudio sobre tendencias del sector y de la evolución del modelo de consumo cinematográfico, incluido el público joven. Cinesa Diagonal Mar. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- GALERÍA ARTE.- La histórica galería Artur Ramon Art celebra cien años dedicados al arte con una exposición que reúne 37 obras desde el Maestro de Cabestany hasta Andy Warhol, pasando por Goya, Picasso y Anglada-Camarasa. Bailén, 19. (Texto)

12:45h.- Bilbao.- INDUSTRIA MUSICAL.- Primera jornada de BIME, el congreso que reúne a todos los sectores de la industria musical. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- María Velasco presenta en el Teatro de La Abadía 'Mantener fuera del alcance de los niños'. Teatro de La Abadía.

EFE

edr/jls

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