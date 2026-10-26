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Seguridad Alimentaria alerta de salmonella en un tahini de sésamo procedente de Egipto

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por presencia de salmonella en un tahini de sésamo procedente de Egipto, y que ha sido distribuido en Cataluña, Madrid y País Vasco.

En un comunicado, este organismo dependiente del Ministerio de Consumo explica que ha recibido una notificación de alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), trasladada por las autoridades de Malta ante la presencia de 'Salmonella spp' en el producto Pure Sesame Tahini de la marca Arkan.

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El producto se presenta en un bote de plástico de 400 gramos, con el número de lote 0257502493 y fecha de caducidad en diciembre de 2027.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstenga de consumirlo, y en el caso de haberlo hecho ya y presentar algún síntoma compatible con la salmonelosis (diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza) acudir a un centro de salud.

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Los síntomas con los que cursa la salmonelosis aparecen entre 6 y 72 horas (generalmente de 12 a 36 horas) después de la ingesta de alimentos contaminados, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días.

Este lote de tahini de sésamo ha sido distribuido en Cataluña, Madrid y País Vasco, aunque no se puede descartar que se haya redistribuido en otras comunidades autónomas, según este organismo, que ha trasladado la información a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada. EFE

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