Espana agencias

Sanidad creará una especialidad de enfermería de críticos, urgencias y emergencias

Guardar

Madrid, 26 oct (EFE).- La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acordado este lunes iniciar los trámites para crear la especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo y de alta complejidad clínica, con un plan formativo de dos años.

El acuerdo, que engloba las actuaciones tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él, pretende avanzar en el reconocimiento de las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en estos tres ámbitos, reunidos ahora en una misma especialidad.

PUBLICIDAD

Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, en el que asegura que la actividad de los profesionales en este sector "exige detectar con rapidez el deterioro de los pacientes, manejar tecnología sanitaria avanzada y prestar cuidados en situaciones que requieren decisiones y actuaciones inmediatas".

Asimismo, esta nueva especialidad busca favorecer la continuidad de los cuidados desde la primera atención y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de críticos, con una preparación común para los profesionales que intervienen en las distintas fases del proceso.

PUBLICIDAD

Entre las competencias que plantea la propuesta, solicitada por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE), figuran la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de compromiso vital.

También incluye la aplicación de medidas de soporte vital y los cuidados vinculados a la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado, junto con la coordinación de traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

Además, el plan formativo contempla un itinerario de dos años de formación mediante el sistema de residencia, con rotaciones clínicas tuteladas en cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria.

El aprendizaje combinará la práctica asistencial con formación teórica, simulación clínica y evaluación continuada de las competencias.

La preparación técnica se complementa con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de incertidumbre.

"La atención a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de las personas forma parte del enfoque de cuidados que recoge la solicitud", explica el Ministerio.

Con este acuerdo, el departamento quiere avanzar hacia una formación especializada y homogénea para estos ámbitos asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad de la atención y reforzar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud ante situaciones críticas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Evacúan a Suiza a la primera paciente de ébola en Nigeria tras pasar la fase aguda: “Esto no significa que ya no sea infecciosa”

Nigeria detectó su primer caso de ébola tres meses después de dar por concluida la crisis sanitaria en la que se registraron 20 casos

Evacúan a Suiza a la primera paciente de ébola en Nigeria tras pasar la fase aguda: “Esto no significa que ya no sea infecciosa”

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

Las empresas prevén aumentos de sueldos de entre el 3% y el 3,5% de media, pero los empleados con perfiles difíciles de cubrir podrán duplicar esos incrementos

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

Los llamamientos, difundidos en perfiles de TikTok y Telegram, apelan a la defensa de la educación pública y recurren a imágenes de barricadas en llamas y comercios arrasados

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: Vox acepta presentar un candidato en 14 provincias

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

ECONOMÍA

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

¿Habrá que cotizar más años para cobrar la pensión? El Gobierno lo aclara

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria