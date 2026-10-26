Sanidad creará una especialidad de enfermería de críticos, urgencias y emergencias

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acordado este lunes iniciar los trámites para crear la especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo y de alta complejidad clínica, con un plan formativo de dos años.

El acuerdo, que engloba las actuaciones tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él, pretende avanzar en el reconocimiento de las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en estos tres ámbitos, reunidos ahora en una misma especialidad.

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Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, en el que asegura que la actividad de los profesionales en este sector "exige detectar con rapidez el deterioro de los pacientes, manejar tecnología sanitaria avanzada y prestar cuidados en situaciones que requieren decisiones y actuaciones inmediatas".

Asimismo, esta nueva especialidad busca favorecer la continuidad de los cuidados desde la primera atención y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de críticos, con una preparación común para los profesionales que intervienen en las distintas fases del proceso.

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Entre las competencias que plantea la propuesta, solicitada por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE), figuran la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de compromiso vital.

También incluye la aplicación de medidas de soporte vital y los cuidados vinculados a la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado, junto con la coordinación de traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

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Además, el plan formativo contempla un itinerario de dos años de formación mediante el sistema de residencia, con rotaciones clínicas tuteladas en cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria.

El aprendizaje combinará la práctica asistencial con formación teórica, simulación clínica y evaluación continuada de las competencias.

La preparación técnica se complementa con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de incertidumbre.

"La atención a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de las personas forma parte del enfoque de cuidados que recoge la solicitud", explica el Ministerio.

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Con este acuerdo, el departamento quiere avanzar hacia una formación especializada y homogénea para estos ámbitos asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad de la atención y reforzar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud ante situaciones críticas. EFE