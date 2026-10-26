Sánchez ve "puro vandalismo" en los disturbios de Barcelona y promete "cero tolerancia" con los violentos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los disturbios del pasado sábado en Barcelona tildándolos de "puro vandalismo" y asegura que el Gobierno tiene "cero tolerancia" con los violentos.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo dice que las protestas no son un acto de democracia y asegura que fueron instigadas desde las redes sociales.

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"Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia", señala el Ejecutivo y deja clara su posición: "Cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes".

Sánchez ha lanzado este mensaje después de que el pasado sábado se produjesen graves altercados en la ciudad condal que ocasionaron daños en el mobiliario urbano y saqueos en una treintena de establecimientos en el entorno de la Plaza Cataluña.

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Los disturbios, condenados ahora por Sánchez, se saldaron con 130 detenidos, de los cuales más de la mitad, 74 hombres y dos mujeres, eran menores de edad.

Este mismo lunes, varios ministros han apuntado a la extrema derecha como responsable de estos incidentes al señalar que son los únicos beneficiados con la sensación de caos y desorden que trasladan.

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