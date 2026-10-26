Sadiq completa por primera vez todo el entrenamiento con el Valencia tras su lesión

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Paterna (Valencia), 26 oct (EFE).- El delantero nigeriano del Valencia Sadiq Umar realizó este lunes todo el entrenamiento con el grupo por primera vez desde que cayó lesionado de la región isquiotibial derecha, el 30 de septiembre, ante el Deportivo en Riazor.

Según fuentes del club, Sadiq se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros en la penúltima sesión del equipo de Javier Aguirre antes del partido de la Copa del Rey de este miércoles ante el Tavernes en Mestalla, donde el Valencia ejercerá de visitante pese a jugar en casa.

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Además de Sadiq, el capitán José Luis Gayà también se entrenó con normalidad después del golpe encajado por Pape Gueye el pasado sábado ante el Villarreal, aunque el capitán arrastra dolor y molestias en la nariz por dicho encontronazo.

Mientras, en el club están pendientes del extremo David Otorbi, que se someterá este martes a las pruebas médicas para saber el alcance de la rotura muscular sufrida en el partido contra el Villarreal el. El canterano, que fue titular por primera vez con el técnico mexicano, tuvo que ser sustituido a los quince minutos de partido. EFE

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