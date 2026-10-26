Ronaldo Nazario entregará el Balón de Oro

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Londres, 26 oct (EFE).- El brasileño Ronaldo Nazario desveló que será el encargado de entregar este lunes el Balón de Oro.

El exfutbolista, ganador en dos ocasiones de este galardón, reconoció en la alfombra roja que será él quien le entregue el premio a Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane, los tres finalistas desvelados por la organización por error, al publicar tres artículos en su página web.

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La ceremonia comenzará dentro de unos minutos en el London Palladium de la capital inglesa. EFE