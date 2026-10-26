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Rebajan a 14 años la pena a un hombre por estrangular a su mujer y enterrar el cuerpo en hormigón

20/04/2026 Juicio con jurado contra un hombre por matar a su mujer y enterrar el cuerpo. POLITICA
20/04/2026 Juicio con jurado contra un hombre por matar a su mujer y enterrar el cuerpo. POLITICA
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado un año, de 15 a 14 años, la pena impuesta a un hombre declarado culpable de estrangular a su mujer, tras decirle esta que quería el divorcio, y mantener enterrado el cuerpo de ella bajo hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga durante seis meses. Esto se produce al estimar de forma parcial el recurso de la defensa.

El alto Tribunal andaluz mantiene los hechos probados por la Audiencia de Málaga y un jurado popular en su veredicto, en el que se establecía que el acusado estaba casado con la víctima con la que tenía dos hijas y que un día de marzo de 2022, el hombre mantuvo una fuerte discusión con la mujer en el domicilio en el que convivía en la capital y comenzó un forcejeo.

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"Guiado por el animo de acabar con su vida, utilizando sus manos apretó el cuello fuertemente hasta producirle la muerte por estrangulamiento". Para deshacerse del cadáver lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón y lo llevó en una carretilla hasta su furgoneta, en la que se dirigió hasta una nave industrial de su propiedad en un polígono de Málaga.

Allí, excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima junto con su bolso, efectos personales, tarjetas bancarias, de identidad y sanitarias de ella y sus hijas menores, cubriendo el cadáver posteriormente con hormigón y pesada maquinaria regresando tras esta acción a su domicilio.

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Según se declaraba probado en la sentencia de la Audiencia de Málaga, "el acusado discutió y estranguló a la mujer por celos tras comunicarle esta ultima su intención de divorciarse, con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad".

Durante el tiempo que la víctima estuvo desaparecida el acusado declaró en sede policial y habló con los investigadores. Tras cerca de seis meses desde los hechos y comenzada la investigación, en una declaración "se derrumbó" y reconoció su participación, lo que facilitó el hallazgo del cadáver por la Policía y la conclusión de la investigación.

Por estos hechos se le condenó por un delito de homicidio, con las circunstancias que agravan la pena de parentesco y de género, al actuar "con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad"; pero también las que atenúan de reparación del daño, al haber consignado parte de la indemnización, y de confesión tardía, por el reconocimiento en sede policial y en el juicio de los hechos.

La defensa presentó un recurso en el que precisamente discutía la inadecuada aplicación de las circunstancias y discrepaba de su valoración desde el punto de vista penológico. Pero el TSJA desestima los argumentos expuestos y solo acoge lo que se refiere a la incorrecta individualización de la pena, acordando bajar un año la condena, de 15 a 14 años de prisión. El TSJA rechaza, por otra parte, el recurso de la Fiscalía y de la acusación particular.

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