PP y Vox cierran un acuerdo para el Senado mientras las izquierdas ultiman sus listas

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Madrid, 26 oct (EFE).- A horas de concluir el plazo para presentar las candidaturas que concurrirán en las elecciones del 29N, PP y Vox han anunciado un pacto inédito para el Senado, con cesiones mutuas, mientras las izquierdas ultiman sus listas tras acordar presentarse en coalición en esa cámara.

El "entendimiento" del PP y Vox para el Senado, como lo ha llamado el director de la campaña del PP, Miguel Tellado, implica que los populares no concurrirán en tres provincias -Gipuzkoa, Girona y Tarragona- y el partido de Santiago Abascal, en seis -Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares-.

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En esas seis provincias, el PP incluirá en sus papeletas un candidato "independiente" a propuesta de Vox.

Esta formación además solo presentará un candidato en catorce provincias al Senado: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén.

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado las renuncias de su partido como un "gesto" que tiene como objetivo evitar que Pedro Sánchez "asalte" el Senado de la mano de "extremistas y radicales".

Tellado, por su parte, ha afirmado que el acuerdo ha sido fruto de la "generosidad", "altura de miras" y "sentido de Estado" de ambas formaciones.

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Según ha explicado, los populares llevan 26 años sin lograr escaño en el Senado por Gipuzkoa y nunca lo han conseguido por Girona o Tarragona.

El acuerdo busca frenar el impacto electoral de la coalición 'Senado de progreso', la fórmula elegida por PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos al Senado e intentar maximizar sus resultados en esa cámara.

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Los socialistas encabezarán todas las listas y en las circunscripciones donde obtuvieron tres senadores se reservarán tres puestos. En las que lograron dos senadores, Frente Amplio ocupará el número tres y en las que lograron uno, el número dos será para los sucesores de Sumar.

Es en ese espacio donde siguen las negociaciones y en algunas circunscripciones no sin dificultades, dada la variedad de fuerzas que se han unido bajo el mismo paraguas.

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Movimiento Sumar Navarra, por ejemplo, ha anunciado que no aportará candidatos a las listas del Frente Amplio al Congreso ni al Senado y no participará en la campaña si IU, a la que acusa de haber decidido de forma unilateral liderar las listas, no abre una negociación "transparente y honesta".

Para el Congreso no hay coalición y el PSOE ya ratificó sus candidaturas en un Comité Federal celebrado el 17 de octubre.

Una derivada de última hora ha sido la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid, cargo que ejercía desde marzo desde 2023, tras haber sido excluido de las listas.

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Por el momento, no habrá candidatura de Frente Amplio al Congreso en Teruel, una decisión de la Chunta Aragonesista -formación líder en la coalición de izquierdas- que no ha gustado a IU.

Fuentes de IU confían en que no haya más renuncias, pero el portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, no ha aclarado esta cuestión ante las reiteradas preguntas de los periodistas formuladas este lunes, a pocas horas del cierre de listas.

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El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha confirmado este lunes que la formación se presentará en todas las circunscripciones con papeleta propia al Congreso, salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias, donde acuden en coalición con el Frente Amplio y otros partidos, y en Baleares, donde ayer acordaron que su coordinadora en el archipiélago, Lucía Muñoz, vaya de número tres en la lista de Ara Més-Front Ampli como independiente.

Al margen de las listas, su candidata a la presidencia, Irene Montero, cerró una alianza con el número uno de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, quienes este fin de semana protagonizaron su primer mitin conjunto en la capital catalana.

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Los partidos extraparlamentarios llevan días recogiendo avales para poder presentarse en distintas circunscripciones y varios han informado ya de que han conseguido el objetivo

Frente Obrero, por ejemplo, ha señalado este lunes que por primera vez en unas generales tendrá listas en todas las provincias, además de Ceuta y Melilla.

Alhora, formación independentista liderada por Jordi Graupera, ha avanzado que también ha logrado avales para presentarse en las cuatro circunscripciones catalanas con la candidatura "Fuera España". EFE