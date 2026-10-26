Pedro Sánchez conoce en Gijón la red pública de escuelas infantiles de Asturias

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Gijón (Asturias), 26 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conocido este lunes en Gijón la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años puesta en marcha en Asturias a lo largo de esta legislatura con una visita al centro 'Los Nuberinos' acompañado por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón.

Tras visitar también en Gijón las instalaciones del astillero Armón y antes de participar en un mitin de su partido, Sánchez ha recorrido las instalaciones del centro educativo donde se ha reunido con responsables y educadoras del centro acompañado por la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo.

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Según ha resaltado el Ejecutivo central tras la visita, el Gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el presupuesto en Educación, que ha pasado de 3.291 millones de euros en 2018 a 6.730 millones, y ha dado "un impulso sin precedentes" a la Educación 0-3 años.

A este respecto, ha recordado que en 2021 se puso en marcha el programa 'Impulso de Escolarización 0-3 años', con una inversión total de 670 millones de euros, lo que ha permitido la creación de 45.000 plazas, con una tasa de escolarización del 56 %.

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Asimismo, para el curso 2026-2027 el programa para la escolarización gratuita de 0-3 años dirigido a las familias bajo el umbral de pobreza cuenta con una inversión de más de 175 millones de euros. EFE

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