Óscar López asegura que España primará la "sostenibilidad" al regular centros de datos

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado este lunes que el Gobierno prepara un real decreto para regular sobre el centro de datos que "lance un mensaje al mundo" de que se puede regular desde "la sostenibilidad y la soberanía del dato".

López ha clausurado en Bilbao la jornada de puesta en marcha de 'Future Goberment Center', un espacio de reflexión creado por la empresa NTT Data, y ha expuesto que dentro del "gran debate" mundial sobre la soberanía del dato tecnológico y sobre su privacidad, el Ejecutivo regulará para garantizar que, por ejemplo, si un ciudadano da sus datos a la sanidad vasca, no lo está haciendo a una empresa farmacéutica.

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Ha destacado que su Ministerio trabaja con la ambición de que España sea referente internacional en transformación digital, gracias a la inversión ejecutada tras la llegada de los Fondos Europeos, que representaron "el mayor ejercicio de colaboración público-privada de este país".

Además, el Gobierno ha creado herramientas para favorecer la digitalización y también ha invertido en el capital de empresas españolas "para anclarlas aquí", al tiempo que ha impulsado el uso de la IA en la Administración pública y para gestionar los datos.

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"Nadie, ninguna compañía privada tiene tantos datos" como el Gobierno y, por tanto, "ninguna tiene tantas posibilidades de uso" de esa información, ha señalado.

Por ello, ha avanzado la posibilidad de "dar la vuelta" a la relación de la ciudadanía con la Administración de manera que, en cada uno de esos actos, desde la partida de nacimiento, la creación de una empresa o la comunicación de un fallecimiento, sea la propia Administración la que elabore la documentación y cada persona solo tenga que validarla, "como cuando Hacienda te hace la declaración".

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López ha detallado que "España es hoy el séptimo país del mundo en adopción de la Inteligencia Artificial según la Universidad de Stanford y ocupa el sexto lugar según Microsoft".

"Somos el segundo país con más titulados TICs después de Estados Unidos y el primer país según todos los indicadores en gobernanza de la IA", sobre el modelo y los límites, ha indicado.

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Por ello, ha rechazado "esa gran mentira de que Europa perdió la carrera mundial porque regula" y su regulación permitió, por ejemplo, la construcción de coches más sostenibles y seguros, lo que evidencia, ha opinado, que "la regulación es compatible con la innovación".

"La carrera tecnológica no puede ser una estampida tecnológica entre Estados Unidos y China, nosotros estamos construyendo una tercera vía donde esa inteligencia artificial tiene que ser humanista y tiene que ser confiable", como "sello de identidad de nuestra tecnología", ha defendido. EFE

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(foto) (vídeo)