Operación policial en Ceuta para devolver a Marruecos a quienes no tienen derecho a asilo

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Ceuta, 26 oct (EFE).- La Policía Nacional lleva a cabo este lunes una operación en Ceuta para devolver a Marruecos a migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que no tienen derecho a asilo y están acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo se ha desplegado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que hace varios meses que tiene sus 512 plazas oficiales cubiertas e incluso ampliadas por la masiva presencia de personas.

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Los agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y la UIP (Unidad de Intervención Policial) han desplegado un operativo especial tanto en el CETI como en el entorno de estas instalaciones para impedir la huida a los montes de muchos migrantes que optan por eludir la acción policial al no querer ser filiados.

El objetivo de esta operación es poder devolver a su país a aquellos migrantes que entraron a finales de julio y que han visto denegada su solicitud de protección internacional al no tener derecho a asilo.

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Es la primera de estas características que se realiza en la ciudad ya que las anteriores habían estado dirigidas a migrantes que estaban en las calles y en las playas para ser trasladados a centros de acogida temporales. EFE